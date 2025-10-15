Topo

Israel deve abrir 'imediatamente' o acesso de Gaza à ajuda humanitária, diz ONU

15/10/2025 12h10

Israel deve abrir "imediatamente" todos os pontos de acesso à Faixa de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária, disse o chefe de operações humanitárias da ONU, Tom Fletcher, em entrevista à AFP nesta quarta-feira (15). 

"Queremos que isso seja feito agora, dentro do marco do acordo de cessar-fogo" entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, insistiu. 

Fletcher planeja viajar na quinta-feira para a importante passagem de Rafah, no lado egípcio da fronteira com o território palestino, que está fechada há meses.

sof/vl/pb-sag/rnr/aa

© Agence France-Presse

