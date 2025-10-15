Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

A Prefeitura de Mongaguá confirmou que uma adolescente de 16 anos internada em estado grave foi intoxicada por metanol.

O que aconteceu

Jovem está internada desde o final de setembro com suspeita de intoxicação por metanol. Ela havia dado entrada no dia 28 em uma UPA da cidade, mas teve que ser transferida para uma UTI em Itanhaém, também no litoral paulista, devido a gravidade do quadro. Ela necessita de cuidados intensivos, a Secretaria Municipal de Saúde de Mongaguá.

Não há confirmação se a intoxicação se deu após ingestão de bebida alcoólica. Exame laboratorial confirmou a presença de metanol no organismo da adolescente.

Não é possível saber se haverá evolução no quadro de saúde da jovem, segundo a gestão municipal. Também não foi esclarecido de que forma se deu a intoxicação da adolescente.

Crise do metanol

Este é o 28º caso confirmado de intoxicação por metanol no estado de São Paulo. Outras cem pessoas estão com suspeita de intoxicação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Até o momento, cinco mortes foram confirmadas e três seguem sob investigação. Do total de suspeitas, 246 casos foram descartados.

O metanol é um álcool líquido, incolor e inflamável, usado na indústria como solvente e combustível, mas é extremamente tóxico para o corpo humano. Mesmo pequenas quantidades, entre 4 e 10 mililitros, podem causar danos irreversíveis como cegueira podendo até levar a morte. Podendo estar presente em bebidas adulteradas, quando ingerido o corpo o metaboliza de forma perigosa, provocando reações químicas perigosas.

A intoxicação por metanol não é imediata pois o organismo leva horas para converter a substância em ácido fórmico, responsável pelos danos ao sistema nervoso central e ao nervo óptico. Os sintomas surgem entre 12 e 24 horas após o consumo e incluem dor de cabeça, tontura, visão turva, náuseas, confusão mental e, em casos graves, cegueira e morte. O tratamento deve começar o quanto antes, já que a evolução pode ser rápida e letal.