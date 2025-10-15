Lote de água mineral é recolhido após homem ser internado no interior de SP

Um lote da água mineral da marca Mineratta foi recolhido depois que um homem de 50 anos foi hospitalizado na cidade de Garça —a 400 km a oeste de São Paulo— com sintomas de intoxicação após consumo, informou a secretaria de saúde do município.

O que aconteceu

Homem tomou garrafa d'água durante expediente de trabalho, na última sexta-feira. Ele passou mal e procurou a UPA (unidade de pronto atendimento) da cidade "com sintomas de intoxicação", disse o secretário de saúde de Garça, Pedro Scartesini, em post no Instagram.

"Água estava contaminada com algum tipo de produto", afirmou Scartesini, sem especificar. O secretário disse ainda que o paciente foi prontamente atendido e medicado. Ele não chegou a ser transferido para a UTI.

Prefeitura orienta moradores a não consumirem produto

Lote sob investigação é o 253.1, com fabricação em 10 de setembro de 2025 e validade até 10 de setembro de 2026. "Não consuma a água mineral Mineratta, lote 253, até que seja esclarecido o que realmente aconteceu com essa água, e se só aquela garrafa estava contaminada ou se há mais garrafas contaminadas", orientou o secretário de saúde.

Vigilância sanitária e autoridades policiais foram acionadas. A Polícia Civil informou ter apreendido "garrafas no hospital, em duas distribuidoras e na empresa onde a vítima tomou a água, com amostras coletadas para perícia".

O UOL entrou em contato com a fabricante da bebida, a Villa Jahu, e com a DBG Distribuidora de Bebidas Garça, que distribui água da marca Mineratta na cidade, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.