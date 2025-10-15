Inspetores da AIEA não estão atualmente no Irã, diz chefe atômico do país

DUBAI (Reuters) - Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), não estão atualmente no Irã, disse o chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, nesta quarta-feira, de acordo com a mídia estatal.

Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica podem visitar as instalações nucleares no Irã somente se a visita for aprovada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, acrescentou Eslami.

Houve relatos não confirmados em alguns meios de comunicação iranianos de que os inspetores estavam no país.

