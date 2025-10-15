Topo

Inspetores da AIEA não estão atualmente no Irã, diz chefe atômico do país

15/10/2025 09h49

DUBAI (Reuters) - Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), não estão atualmente no Irã, disse o chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, nesta quarta-feira, de acordo com a mídia estatal.

Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica podem visitar as instalações nucleares no Irã somente se a visita for aprovada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, acrescentou Eslami.

Houve relatos não confirmados em alguns meios de comunicação iranianos de que os inspetores estavam no país.

(Reportagem de Parisa Hafezi e Elwely Elwelly)

