Inpasa e Amaggi desistem de joint venture para etanol de milho

São Paulo

15/10/2025 12h32

São Paulo, 15 - As empresas Inpasa e Amaggi informaram, em nota conjunta, que, de comum acordo, decidiram "encerrar as tratativas para a formação de uma joint venture voltada à produção de etanol de milho". Segundo o comunicado, divulgado na terça-feira, 14, a decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que "possuem visões distintas quanto à estrutura e à governança do projeto, optando por seguir caminhos próprios neste momento".Ainda conforme o texto, o processo foi conduzido de forma transparente, colaborativa e com "total alinhamento aos princípios de boa governança corporativa". As companhias também destacaram que "reafirmam o respeito e admiração mútua, e permanecerão abertas a avaliar futuras oportunidades de cooperação em áreas de interesse comum".O anúncio encerra o projeto revelado em 29 de agosto, quando Inpasa e Amaggi haviam confirmado a criação de uma joint venture para construir três usinas de etanol de milho em Mato Grosso, com a primeira prevista para Rondonópolis e estudos em Campo Novo do Parecis e Querência. À época, a parceria combinaria a atuação da Amaggi na originação de grãos e logística com a expertise da Inpasa na produção de biocombustíveis.

