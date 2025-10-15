Influencer é presa por mandar torturar suspeitos de furtar sua casa em RO

Colaboração para o UOL, em São Paulo

A influenciadora Iza Paiva foi presa, na manhã de hoje, por suspeita de mandar torturar dois homens que teriam furtado sua residência, em Porto Velho (RO).

O que aconteceu

Iza teria pedido a membros da facção Comando Vermelho para torturar os dois homens. As vítimas teriam, supostamente, furtado a casa da influenciadora quando ela estava em viagem. As informações são da Polícia Civil de Rondônia.

Influenciadora não reportou o furto de seus bens, segundo a polícia. Ela agiu "deliberadamente à margem da lei, motivada por vingança pessoal, em clara afronta ao ordenamento jurídico" para "punir mediante tortura" os suspeitos do furto, afirma a investigação.

Polícia afirma que Iza faz parte da facção Comando Vermelho. A organização criminosa, que nasceu no Rio de Janeiro, tem presença forte nos estados da região Norte do país.

Relação de Iza com a facção é de "estreitos vínculos", segundo a Polícia Civil. A suposta atuação dela na facção, porém, não foi detalhada.

Iza deverá responder pelos crimes de tortura e associação criminosa. O UOL não conseguiu localizar a defesa da influenciadora. O espaço segue aberto para manifestação.

Quem é a influencer presa

Iza Paiva é influenciadora popular em Porto Velho. Ela acumula mais de 48,5 mil seguidores no Instagram.

Luxo e viagens são recorrentes nas redes sociais. No Instagram, ela costuma publicar a rotina, com direito a viagens por cenários paradisíacos e passeios em motos aquáticas.

Paiva também é dona de uma loja de roupas femininas. Além disso, ela usa o perfil online para divulgação de jogos online.