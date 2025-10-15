Índice STOXX 600 fecha em alta conforme LVMH impulsiona ganhos do setor de luxo

Por Sruthi Shankar

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 terminou em alta nesta quarta-feira, conforme a francesa LVMH provocou uma valorização nos grupos de produtos de luxo e diminuiu preocupações de que a desaceleração do crescimento global e as tarifas estejam prejudicando a saúde das empresas.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,57%, a 567,77 pontos.

As ações da LVMH subiram 12,2%, seu maior salto em um dia desde janeiro, depois que a proprietária da Louis Vuitton e da Dior divulgou vendas do terceiro trimestre melhores do que as esperadas, impulsionadas pela melhora da demanda na China.

"Achamos que os resultados são realmente positivos para o setor e provavelmente o pico do baixismo ficou para trás", disse Bénédicte Lowe, estrategista de derivativos de ações do BNP Paribas.

A LVMH é considerada um termômetro para o setor de luxo, que passou por uma queda prolongada desde o fim do salto pós-pandemia.

Outras ações de luxo, como Hermès, Kering, Richemont e Moncler subiram entre 4,7% e 7,8%. A expectativa é de que a alta tenha acrescentado cerca de US$80 bilhões à capitalização de mercado das dez principais empresas do setor de luxo, calculou a Reuters.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,30%, a 9.424,75 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,23%, a 24.181,37 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,99%, a 8.077,00 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,40%, a 41.906,90 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,10%, a 15.570,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,29%, a 8.251,93 pontos.