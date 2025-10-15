Lula indicar uma mulher ao STF é recompor, não avançar, diz ativista

Indicar uma mulher para o STF (Supremo Tribunal Federal) agora não é um avanço, mas apenas uma recomposição do equilíbrio de gênero perdido desde o início do terceiro mandato de Lula, afirma Luciana Zaffalon, diretora da Plataforma Justa, no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Eu vou aqui tomar a liberdade de emendar mais um debate para dizer que o que a gente espera do presidente Lula não é sequer um avanço com relação à presença de mulheres no Supremo Tribunal Federal.

O que a gente está falando hoje é da simples recomposição de uma diferença que já era abissal com relação ao número de homens e mulheres, mas que era um cenário em que a gente tinha duas ministras mulheres quando o presidente Lula assume esse seu terceiro mandato.

Então o que a gente está pedindo aqui, o que a gente está trazendo para jogo não é sequer um avanço, é a recomposição das condições que o presidente encontrou quando assumiu essa presidência no Supremo Tribunal Federal.

Desde a saída de Rosa Weber, só há Cármen Lúcia como ministra mulher no STF, cenário que entidades como a Plataforma Justa e o Fórum Justiça classificam como retrocesso. Segundo essas organizações, a indicação feminina é vista como teste para o compromisso do governo com a equidade e não há falta de mulheres qualificadas para a vaga.

A nossa Constituição prevê a igualdade entre todas as pessoas. Essa igualdade precisa ser consagrada também nessa Suprema Corte, sob o risco de a gente viver diante de um paradoxo.

Como o tribunal responsável por aplicar a Constituição não reflete aquilo que ela prevê na sua base? E aí a gente pode extrapolar, inclusive, a Constituição e falar de outros dispositivos internacionais dos quais o Brasil é signatário e que preveem essa igualdade como padrão democrático mínimo.

Para Zaffalon, não faltam mulheres com qualificação técnica e política para ocupar o STF. Ela critica o argumento da falta de confiança.

É absolutamente inaceitável a gente pensar em um horizonte onde as mulheres não possam ser, que as mulheres sigam não sendo vista como confiáveis. É uma dimensão lastimável de uma afirmação num contexto democrático como esse.

As mulheres são um pouco mais de 50% da população desse país. São elas, somos nós, quem definimos as eleições desse país, quem adensa a democracia desse país.

E como a gente é alijada de um momento como esse sob o argumento da pauta de confiança?

Zaffalon também analisa os possíveis caminhos do presidente Lula diante da pressão para nomear uma mulher, especialmente uma ministra negra, e aponta que o Judiciário já assumiu compromissos normativos para reduzir desigualdades de gênero.

Lula tem diante de si, me parece, que são três cenários. Ou ele se consagra como alguém que está atento às possibilidades de avanço e nomeia a primeira ministra negra do Supremo Tribunal Federal, ou ele restabelece o patamar mínimo que ele encontrou quando assumiu a Presidência da República.

Ou ele assume a dianteira da vanguarda do atraso e pacifica essa posição de ser o responsável pela redução da pouca presença feminina e de nenhuma presença negra na Suprema Corte. Não há outro cenário, são três possibilidades.

Ou assume o protagonismo desse retrocesso, ou pelo menos restabelece as condições que ele encontrou quando assumiu, ou avança e coloca no Supremo Tribunal Federal a primeira ministra negra.

