Ibovespa sobe impulsionado por exterior positivo, Eletrobras avança mais de 2%

Por Igor Sodre

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa brasileira avança nesta quarta-feira, pegando carona no bom humor externo, onde o apetite ao risco voltou a ganhar força impulsionado por resultados positivos de bancos e empresas de chips, além de falas do chair do Federal Reserve consideradas "dovish" pelos investidores.

Por volta de 11h25, o Ibovespa subia 0,65%, a 142.604,67 pontos, após ter chegado a 141.153,91 na mínima mais cedo. No melhor momento, marcou 142.897,90 pontos. O volume financeiro somava R$7,01 bilhões.

Nos primeiros minutos da abertura, o índice paulista chegou a operar em queda, mas inverteu o sinal, na esteira da abertura positiva das bolsas norte-americanas. Em Nova York, o S&P 500 avançava 1,14%.

"Essa reversão para o positivo ocorre em meio à acomodação do dólar e as expectativas mais positivas vindas do exterior que estão influenciando o ambiente por aqui", disse Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.

No exterior, além dos resultados corporativos positivos, os investidores ainda reagem aos comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que deixou em aberto na véspera a possibilidade de cortes na taxa de juros ao afirmar que o mercado de trabalho dos EUA permanece em uma situação de baixo nível de contratações e poucas demissões.

No campo doméstico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quarta-feira que as partes "incontroversas" da medida provisória 1303, arquivada pela Câmara dos Deputados na semana passada, sejam retomadas pelo Congresso. Haddad fez o comentário após se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O ministro disse a jornalistas que ainda não se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar alternativas orçamentárias à queda da MP, que perdeu a validade sem sequer ser votada pelos deputados.

As atenções dos agentes também ficam sobre o Banco Central, com o diretor de Política Monetária​ do BC, Nilton David, realizando palestra em evento do banco Goldman Sachs, às 12h. Já o diretor de Assuntos Internacionais, Paulo Picchetti, participa como painelista no seminário da JPMorgan às 15h45.

Mais cedo, dados mostraram que as vendas no varejo brasileiro avançaram 0,2% em agosto na comparação com o mês anterior e subiram 0,4% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

DESTAQUES

- ELETROBRAS ON é um dos destaques positivos da bolsa nesta sessão, avançando 2,08%, após a companhia ter informado mais cedo que assinou contrato com a J&F para a venda de sua participação na Eletronuclear. O preço da participação negociada é de R$535 milhões.

- VALE ON subia 1,19%, mesmo com o recuo do preço do minério de ferro na bolsa chinesa de Dalian, dando suporte para os ganhos do Ibovespa.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,35%, BRADESCO PN ganhava 0,82% e SANTANDER BRASIL UNIT subia 0,44%, enquanto BANCO DO BRASIL ON recuava 1,26%.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON avançam 0,20% e 0,28%, respectivamente.

- AMBIPAR ON, que não faz parte do Ibovespa, recuava 7,41%. Investidores permanecem preocupados com a liquidez da companhia e o risco de um pedido de recuperação judicial, após a empresa obter proteção da justiça contra credores. As ações deixarão de fazer parte de índices da B3 a partir do fechamento desta quarta-feira.