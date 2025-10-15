Topo

Ibovespa recua na abertura descolado do exterior

15/10/2025 10h13

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa brasileira recuava na abertura dos negócios desta quarta-feira, na contramão do movimento observado no exterior, onde o apetite ao risco voltou a ganhar força após falas do chair do Federal Reserve consideradas "dovish" pelos investidores.

Às 10h09, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,28%, a 141.282,98 pontos. O contrato futuro do índice que vence nesta quarta-feira caía 0,44%, enquanto o próximo vencimento, em 17 de dezembro, recuava 0,4%.

(Por Igor Sodré)

