IBGE: varejo está 9,4% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia

Rio de Janeiro

15/10/2025 09h37

O volume de vendas do varejo chegou a agosto em patamar 9,4% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 4,6% acima do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária. O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 41,8% acima do pré-crise sanitária; supermercados, 12,3% acima; veículos, 9,1% acima; combustíveis e lubrificantes, 7,7% acima; e material de construção, 5,7% acima.

Os móveis e eletrodomésticos estão 1,1% abaixo do nível de fevereiro de 2020; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 5,1% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 8,5% aquém; tecidos, vestuário e calçados, 17,0% abaixo; e livros e papelaria, 45,1% abaixo.

