Topo

Notícias

Hugo Motta é vaiado em evento de Dia dos Professores com Lula no Rio

São Paulo, 15

15/10/2025 16h30

O presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) foi vaiado quando iniciava discurso em evento de Dia dos Professores do governo federal, no Rio de Janeiro. O público, formado por profissionais da educação, também entoou gritos de "sem anistia", em referência a projeto de lei que tramita na Casa.

Poucos segundos após o início das vaias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se levantou de seu lugar e permaneceu ao lado de Motta até o final de sua fala. Os dois chegaram a sorrir durante os gritos contra a anistia.

O presidente da Câmara não tocou no tema da anistia e nem comentou as vaias. Em seu discurso, ele citou a aprovação do Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, cujo texto chegou à Casa nesta terça-feira, 14. Também elogiou Lula, referindo-se a ele como "sem dúvida alguma o presidente que mais fez pela educação no Brasil".

Como mostrou o Estadão, Motta tem focado em pautas da educação básica após o desgaste causado por episódios como o da PEC da Blindagem. Na terça-feira, 14, foram aprovadas seis propostas, entre elas o piso salarial nacional para profissionais temporários, o "Mais Professores", que amplia a presença de educadores na rede pública, e o aperfeiçoamento do Marco Legal da Primeira Infância.

No evento na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico, o governo Lula anunciou o início da emissão da Carteira Nacional Docente, para identificar professores de todas as redes de ensino do País.

Mais tarde, ao discursar na solenidade, Lula criticou o Congresso Nacional, direcionando-se a Hugo Motta e afirmando que o Congresso "nunca teve o baixo nível como tem agora". O presidente da Câmara não esboçou reação.

"Hugo é presidente desse Congresso e sabe que ele nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu em 2022 é o que existe de pior. Não podemos ter presidente que nega que existiu a Covid-19, nega a vacina, distribui remédio que não vale nada, que tem ministro da Saúde que não entendia porra nenhuma de saúde", disse o presidente.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

'Ele me ama': Michelle ironiza líder do PT que acionou PGR contra ela

Influencer é presa por mandar torturar suspeitos de furtar sua casa em RO

Trump: Israel pode retomar combates se Hamas não cumprir acordo, diz CNN

Avião em que viajava secretário de Defesa dos EUA faz pouso de emergência no Reino Unido

Autoridades mexicanas confirmam descoberta de 60 corpos em Estado na fronteira norte

Tesouro transfere R$ 12 bi para BNDES abrir linha de renegociação de dívida rural

Juíza dos EUA rejeita caso de jovens que buscavam contestar políticas climáticas de Trump

Haiti bate recorde de mais de 1,4 milhão de deslocados, segundo ONU

Exército israelense diz que Cruz Vermelha recebeu corpos de outros dois reféns em Gaza

Hugo Motta é vaiado em evento de Dia dos Professores com Lula no Rio

Moraes manda soltar bolsonarista que afirmou ter depressão e nódulo na mama