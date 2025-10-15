Huawei lança no Brasil celular com 'melhor câmera do mundo' por R$ 12.999

A chinesa Huawei anunciou ontem a chegada do celular Pura 80 Ultra ao mercado brasileiro, considerado a 'melhor câmera do mundo' de acordo com o ranking do veículo especializado em fotografia móvel DXOMARK. Ele desembarca no país com preço oficial de R$ 12.999 —na mesma faixa de preço do iPhone 17 Pro e mais caro que o Samsung Galaxy S25 Ultra.

Também chegam ao país seu irmão mais barato Pura 80 Pro (R$ 7.999) e os relógios premium Watch GT 6 (R$ 1.999) e Watch GT 6 Pro (R$ 2.499). Confira a seguir mais informações sobre eles.

Pura 80 Ultra tem foco em fotografia

Huawei Pura 80 Ultra Imagem: Divulgação

Pontuação recorde no DXOMARK. O Pura 80 Ultra conquistou 175 pontos no teste de câmera no DXOMARK, tornando-se o primeiro celular do mundo a alcançar essa marca. Segundo o site especializado em fotografia móvel, o modelo é hoje o "melhor celular para fotos do mercado".

No ranking do DXOMARK, o dispositivo supera grandes nomes do setor, como Oppo Find X8 Ultra (169 pontos), iPhone 17 Pro (168), Vivo (no Brasil, Jovi) X200 Ultra (167) e Google Pixel 10 Pro XL (163). Com 151 pontos, o Galaxy S25 Ultra aparece na 21ª posição na lista.

Sensor de 1 polegada. Apenas na câmera principal de 50 MP. Por ser maior que o padrão usado em celulares, ele capta mais luz, prometendo fotos com menos ruído, melhor alcance dinâmico (HDR) e cores mais equilibradas, especialmente em cenários noturnos. O desfoque de fundo no modo retrato também é beneficiado.

Abertura variável. O Pura 80 Ultra permite alternar entre f/1.6 e f/4.0, que controla a entrada de luz da lente —quanto menor o número, mais luz entra. Em ambientes bem iluminados, a lente fecha a abertura para evitar estouros e melhorar a nitidez; já em locais escuros, ela se abre para captar mais luz e gerar fotos mais claras.

Duas câmeras teleobjetivas com zoom óptico. As duas câmeras telefoto compartilham o mesmo sensor e alternam entre si com a ajuda de um prisma interno. Na prática, é possível trocar rapidamente entre zoom óptico de 3,7x e 9,4x ao fotografar à distância sem perder qualidade e sem depender do zoom digital.

Conjunto fotográfico completo. As câmeras de selfie (13 MP) e ultrawide (40 MP) completam o conjunto. Ambas contam com gravação de vídeo em 4K.

Design. O Pura 80 Ultra conta com vidro na tampa traseira e alumínio na moldura. As certificações IP68 e IP69 estão presentes, garantindo proteção contra poeira, submersão em água e jatos de água de alta pressão e temperatura.

Dimensões proporcionais. Com 233 gramas e espessura de 8,3 mm, o celular não é fino nem leve, mas é proporcional com o que oferece, como o sensor de 1 polegada, as duas câmeras teleobjetivas e a bateria de 5.170 mAh.

Tela. É uma OLED de 6,8 polegadas com resolução 1.5K, taxa de atualização de até 120 Hz, brilho máximo de 3.000 nits e um bilhão de cores.

Processador. Internamente, o Pura 80 Ultra traz o chipset Kirin 9020 (7 nm) com 16 GB de RAM e 512 GB de memória interna.

Sistema operacional e loja de apps. A Huawei continua impedida de utilizar os serviços do Google por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos. Assim, na China, ela usa o sistema próprio HarmonyOS; mas, no resto do mundo, incluindo o Brasil, optou pelo Emui 15, baseado no código aberto do Android.

A loja de apps é a AppGallery, da própria Huawei, que não suporta tantos aplicativos quanto a Play Store, mas você consegue baixar o TikTok, Telegram e outros apps.

Sem 5G e NFC no Brasil. O Pura 80 Ultra não tem compatibilidade com as antenas 5G no Brasil e não suporta pagamentos por aproximação.

Bateria e carregamento. A versão que chega ao Brasil tem 5.170 mAh de capacidade. O celular suporta cargas rápidas de até 100 W conectado no cabo original e 80 W sem fio, além de recarregar outros dispositivos a até 18 W.

Pura 80 Pro

Huawei Pura 80 Pro Imagem: Divulgação

O modelo Pro é quase igual ao Ultra, só perde no sistema fotográfico com as duas câmeras teleobjetivas. No lugar, entra uma telefoto de 48 MP e um zoom óptico de até 4x. A câmera principal de 50 MP com sensor de 1 polegada; a ultrawide, de 40 MP; e a frontal, de 13 MP, permanecem.

Novos smartwatches chegam ao Brasil

Lançados na França em setembro, os novos Watch GT 6 e GT 6 Pro desembarcam no Brasil por a partir de R$ 1.999.

Huawei GT 6. É o mais simples deste ano, com tela AMOLED e brilho de até 3.000 nits. Disponível nos tamanhos 41 mm e 46 mm, ambos com caixa de aço inoxidável. A bateria pode durar até 21 dias de uso leve, segundo a fabricante, e suporta mais de cem modos de treinos, incluindo corrida de rua (com GPS) e basquete.

Huawei GT 6 Pro. Tem tudo o que o modelo de entrada tem, mas se diferencia em dois aspectos: a caixa é de liga de alumínio em vez do aço inoxidável, e ele consegue medir eletrocardiograma colocando o dedo no eletrodo que fica no botão lateral. Disponível apenas no tamanho 46 mm.

