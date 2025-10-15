Topo

Notícias

Huawei lança no Brasil celular com 'melhor câmera do mundo' por R$ 12.999

Huawei Pura 80 Ultra chegou ao Brasil
Imagem: Huawei Pura 80 Ultra chegou ao Brasil
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

15/10/2025 05h30

A chinesa Huawei anunciou ontem a chegada do celular Pura 80 Ultra ao mercado brasileiro, considerado a 'melhor câmera do mundo' de acordo com o ranking do veículo especializado em fotografia móvel DXOMARK. Ele desembarca no país com preço oficial de R$ 12.999 —na mesma faixa de preço do iPhone 17 Pro e mais caro que o Samsung Galaxy S25 Ultra.

Também chegam ao país seu irmão mais barato Pura 80 Pro (R$ 7.999) e os relógios premium Watch GT 6 (R$ 1.999) e Watch GT 6 Pro (R$ 2.499). Confira a seguir mais informações sobre eles.

Pura 80 Ultra tem foco em fotografia

Huawei Pura 80 Ultra - Divulgação - Divulgação
Huawei Pura 80 Ultra
Imagem: Divulgação

Pontuação recorde no DXOMARK. O Pura 80 Ultra conquistou 175 pontos no teste de câmera no DXOMARK, tornando-se o primeiro celular do mundo a alcançar essa marca. Segundo o site especializado em fotografia móvel, o modelo é hoje o "melhor celular para fotos do mercado".

No ranking do DXOMARK, o dispositivo supera grandes nomes do setor, como Oppo Find X8 Ultra (169 pontos), iPhone 17 Pro (168), Vivo (no Brasil, Jovi) X200 Ultra (167) e Google Pixel 10 Pro XL (163). Com 151 pontos, o Galaxy S25 Ultra aparece na 21ª posição na lista.

Sensor de 1 polegada. Apenas na câmera principal de 50 MP. Por ser maior que o padrão usado em celulares, ele capta mais luz, prometendo fotos com menos ruído, melhor alcance dinâmico (HDR) e cores mais equilibradas, especialmente em cenários noturnos. O desfoque de fundo no modo retrato também é beneficiado.

Abertura variável. O Pura 80 Ultra permite alternar entre f/1.6 e f/4.0, que controla a entrada de luz da lente —quanto menor o número, mais luz entra. Em ambientes bem iluminados, a lente fecha a abertura para evitar estouros e melhorar a nitidez; já em locais escuros, ela se abre para captar mais luz e gerar fotos mais claras.

Duas câmeras teleobjetivas com zoom óptico. As duas câmeras telefoto compartilham o mesmo sensor e alternam entre si com a ajuda de um prisma interno. Na prática, é possível trocar rapidamente entre zoom óptico de 3,7x e 9,4x ao fotografar à distância sem perder qualidade e sem depender do zoom digital.

Conjunto fotográfico completo. As câmeras de selfie (13 MP) e ultrawide (40 MP) completam o conjunto. Ambas contam com gravação de vídeo em 4K.

Design. O Pura 80 Ultra conta com vidro na tampa traseira e alumínio na moldura. As certificações IP68 e IP69 estão presentes, garantindo proteção contra poeira, submersão em água e jatos de água de alta pressão e temperatura.

Dimensões proporcionais. Com 233 gramas e espessura de 8,3 mm, o celular não é fino nem leve, mas é proporcional com o que oferece, como o sensor de 1 polegada, as duas câmeras teleobjetivas e a bateria de 5.170 mAh.

Tela. É uma OLED de 6,8 polegadas com resolução 1.5K, taxa de atualização de até 120 Hz, brilho máximo de 3.000 nits e um bilhão de cores.

Processador. Internamente, o Pura 80 Ultra traz o chipset Kirin 9020 (7 nm) com 16 GB de RAM e 512 GB de memória interna.

Sistema operacional e loja de apps. A Huawei continua impedida de utilizar os serviços do Google por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos. Assim, na China, ela usa o sistema próprio HarmonyOS; mas, no resto do mundo, incluindo o Brasil, optou pelo Emui 15, baseado no código aberto do Android.

A loja de apps é a AppGallery, da própria Huawei, que não suporta tantos aplicativos quanto a Play Store, mas você consegue baixar o TikTok, Telegram e outros apps.

Sem 5G e NFC no Brasil. O Pura 80 Ultra não tem compatibilidade com as antenas 5G no Brasil e não suporta pagamentos por aproximação.

Bateria e carregamento. A versão que chega ao Brasil tem 5.170 mAh de capacidade. O celular suporta cargas rápidas de até 100 W conectado no cabo original e 80 W sem fio, além de recarregar outros dispositivos a até 18 W.

Pura 80 Pro

Huawei Pura 80 Pro - Divulgação - Divulgação
Huawei Pura 80 Pro
Imagem: Divulgação

O modelo Pro é quase igual ao Ultra, só perde no sistema fotográfico com as duas câmeras teleobjetivas. No lugar, entra uma telefoto de 48 MP e um zoom óptico de até 4x. A câmera principal de 50 MP com sensor de 1 polegada; a ultrawide, de 40 MP; e a frontal, de 13 MP, permanecem.

Novos smartwatches chegam ao Brasil

Lançados na França em setembro, os novos Watch GT 6 e GT 6 Pro desembarcam no Brasil por a partir de R$ 1.999.

Huawei GT 6. É o mais simples deste ano, com tela AMOLED e brilho de até 3.000 nits. Disponível nos tamanhos 41 mm e 46 mm, ambos com caixa de aço inoxidável. A bateria pode durar até 21 dias de uso leve, segundo a fabricante, e suporta mais de cem modos de treinos, incluindo corrida de rua (com GPS) e basquete.

Huawei GT 6 Pro. Tem tudo o que o modelo de entrada tem, mas se diferencia em dois aspectos: a caixa é de liga de alumínio em vez do aço inoxidável, e ele consegue medir eletrocardiograma colocando o dedo no eletrodo que fica no botão lateral. Disponível apenas no tamanho 46 mm.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Relator da reforma administrativa tem sogra empregada por vereador no Rio

Câmara de SP vota projeto que cria 'universidade' para agentes de segurança

Perigo à vista? Bactérias congeladas no Ártico há 40 mil anos estão vivas

Medicina de cativeiro: como é cuidado de reféns livres após 2 anos em Gaza

Um lado macho, outro fêmea: aranha com dois sexos simultâneos é descoberta

Diário de guerra: palestino mostra vida em tenda e soluções criativas

Restaurante Jamile está ligado à família de ex-deputado; polícia busca dono

IPC cai mais do que o previsto em setembro na China

Explosão de carro-bomba deixa um morto em Guayaquil, no Equador

Bombas não detonadas representam grande risco em Gaza, alerta ONG

Mulher tenta abrir porta de emergência após ouvir 'latido' em avião nos EUA