Mulher será indenizada após fazer quimioterapia por 3 meses sem ter câncer

Mulher foi erroneamente diagnosticada com câncer de mama Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/10/2025 07h18Atualizada em 15/10/2025 07h18

Uma cooperativa médica foi condenada a indenizar uma mulher, moradora de Chapecó (SC), que foi submetida a sessões de quimioterapia, após diagnóstico errado de câncer de mama em 2022. Decisão ainda cabe recurso.

O que aconteceu

Mulher deverá ser indenizada em R$ 75 mil, decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ela foi submetida sem necessidade a três sessões de quimioterapia para tratar suposto câncer de mama.

Justiça determinou que a cooperativa também indenize em R$ 20 mil o marido dela. Tribunal entendeu que o homem foi afetado emocionalmente com o erro por ser cônjuge da mulher.

Diagnóstico errado violou dignidade da vítima. "Representa uma ruptura na vida da paciente, que passa a conviver com o medo da morte, a expectativa do sofrimento, a angústia da mutilação e a incerteza sobre o futuro", discorreu o desembargador João Marcos Buch.

Cooperativa tentou reverter a necessidade de indenizar o marido. A ré alegou que os efeitos da quimioterapia não poderiam afetar o homem, mas a Justiça entendeu que ele foi submetido a medo e angústia pela possibilidade de morte da esposa devido ao erro médico.

Dano moral sofrido pelo marido "não exige demonstração de prejuízo material", entendeu o desembargador. Para João Marcos Buch, o "sofrimento psíquico decorrente da experiência vivida ao lado da vítima direta [esposa dele]", justifica a indenização ao homem.

Como a cooperativa médica não teve o nome divulgado, não foi possível localizar a empresa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Diagnóstico errado

Mulher foi diagnosticada com câncer em setembro de 2022. À época, o erro ocorreu devido à troca de amostras durante realização de biópsia.

Após o diagnóstico, a mulher deveria passar por 10 sessões de quimioterapia. Ela chegou a realizar três procedimentos, até a descoberta do erro, em novembro de 2022.

Nova análise mostrou que a mulher tinha um tumor phyllodes benigno. Porém, como já havia feito algumas sessões de quimioterapia, ela sofreu efeitos colaterais do procedimento, como queda de cabelo, vômitos e implantação de cateter, o que deixou cicatriz em seu corpo.

