Hamas anuncia que vai devolver corpos de mais dois reféns a Israel

O braço armado do Hamas anunciou que vai entregar os corpos de mais dois reféns mortos em Gaza às 22h (horário local 16h em Brasília) de hoje, como parte de um acordo de cessar-fogo entre o grupo extremista e Israel.

O que aconteceu

Até o momento, o Hamas devolveu os restos mortais de sete dos 28 reféns mortos. Famílias de reféns israelenses confirmaram as identidades de sete corpos entregues. São eles: Tamir Nimrodi, 20, Eitan Levy, 53, Uriel Baruch, 35, Guy Illouz, 26, Yossi Sharabi, 53, Bipin Joshi, 22 e Daniel Peretz, 22. Autoridades médicas concluíram que um oitavo corpo entregue "não corresponde a nenhum dos reféns" cujos restos mortais estavam sob o poder do Hamas.

O Hamas libertou na segunda-feira (13) 20 reféns vivos. Apesar disso, 21 corpos não foram entregues e ainda permanecem em Gaza. Com isso, Israel acusou o grupo de violar o acordo de trégua. O Hamas já havia alertado que a recuperação de alguns corpos poderia demorar, pois muitos locais de sepultamento estão sob escombros e ainda não foram localizados.

Israel decidiu segurar ajuda a Gaza até que Hamas entregue corpos de todos os reféns. O governo israelense anunciou que manterá fechada a passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, e limitará a ajuda humanitária, punindo o Hamas por "não ter cumprido a sua parte no tratado" de devolver os corpos de todos os reféns mortos, segundo o The Times of Israel.

Medidas foram tomadas após autoridades concluírem que o Hamas não fez esforços reais para devolver os corpos dos reféns. A reabertura da passagem de Rafah estava prevista para os próximos dias, como parte da primeira fase da trégua. As autoridades não informaram por quanto tempo a medida vai durar.

Famílias estão preocupadas com a devolução dos corpos. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas enviou uma carta ao enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, expressando preocupação. "O que temíamos está acontecendo diante dos nossos olhos", afirmou o fórum, que pediu ao enviado especial que "faça tudo o que estiver ao seu alcance e a exigir que o Hamas cumpra sua parte do acordo e traga todos os reféns restantes para casa".

Devolução dos restos mortais deve levar tempo, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A organização classificou a tarefa como um "enorme desafio" diante das dificuldades para localizar os restos mortais em meio aos escombros de Gaza. "Esse é um desafio ainda maior do que a libertação das pessoas vivas", disse o porta-voz do CICV, Christian Cardon, acrescentando ainda que a devolução dos corpos pode levar dias ou semanas, ou talvez nunca aconteça.

Acordo de cessar-fogo foi costurado pelos EUA

Acordo de cessar-fogo permitiu que os últimos 20 reféns ainda vivos e mantidos em cativeiro em Gaza retornassem para casa. Em troca, Israel autorizou a libertação de quase 2.000 prisioneiros palestinos das prisões israelenses, assim como o fim dos combates e bombardeios. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfrenta crescente pressão interna para vincular a ajuda a Gaza à devolução dos restos mortais dos reféns.

Segundo o plano de Trump, Israel deve entregar 15 corpos de palestinos para cada refém israelense falecido devolvido. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema direita, pediu o corte do fornecimento de ajuda a Gaza caso o Hamas não devolva os restos mortais dos soldados que ainda estão no território.

Israel entregou outros 45 corpos palestinos ao Hospital Nasser, no sul de Gaza, hoje. Com isso, o total de corpos devolvidos para 90, informou o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.