Hamas diz ter recuperado todos os restos mortais de reféns aos quais teve acesso

O braço armado do movimento palestino Hamas afirmou na noite desta quarta-feira (15), em um comunicado, que já entregou todos os restos mortais de reféns mortos em cativeiro em Gaza aos quais conseguiu ter acesso.

As Brigadas Ezedin al Qassam, braço armado do Hamas, anunciaram que haviam "cumprido seu compromisso em virtude do acordo, ao entregar todos os prisioneiros israelenses vivos que estavam sob sua custódia, assim como os corpos aos quais puderam ter acesso".

Antes disso, o movimento islamista havia informado que entregaria ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha outros dois corpos de reféns na Faixa de Gaza.

my/mib/al/vl/pb/rnr/am

