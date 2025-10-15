Topo

Notícias

Haddad diz que núcleo da inflação continua elevado e que BC está agindo de acordo

15/10/2025 09h36

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o núcleo da inflação permanece relativamente alto, refletindo pressões persistentes, e destacou que o Banco Central está agindo de acordo.

As declarações foram feitas em comunicado por escrito que marca a participação do país na reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington.

Após destacar uma perspectiva favorável para o Brasil no médio prazo, ele reconheceu que "o núcleo de inflação continua relativamente elevado", citando pressões persistentes e expectativas de inflação acima da meta de 3%.

"Assim, a política monetária permanece em território contracionista, reforçando o compromisso firme do Banco Central do Brasil em cumprir a meta e reancorar as expectativas", acrescentou.

Haddad não viajou a Washington para debater, no Brasil, alternativas após o governo sofrer uma dura derrota com a derrubada da medida provisória que alterava a taxação de aplicações financeiras, uma das principais propostas de ajuste das contas do Executivo para o próximo ano.

Suas declarações servem como orientação para a delegação do ministério.

Na semana passada, Haddad criticou a taxa de juros Selic como "excessivamente restritiva", mas ressaltou que essa era uma opinião pessoal e não um questionameto à autonomia do BC.

O Banco Central manteve a taxa básica de juros em 15% em setembro pela segunda reunião consecutiva — o nível mais alto em quase duas décadas — e sinalizou que ela permanecerá nesse patamar por um período prolongado para levar a inflação de volta à meta de 3%.

O IPCA registrou alta de 5,17% nos 12 meses até setembro, acima dos 5,13% registrados em agosto.

Haddad afirmou que a atividade econômica está próxima do potencial após superar as expectativas nos últimos anos, e que a inflação está gradualmente convergindo para a meta oficial.

Ele também destacou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuará utilizando a política fiscal para promover justiça social e bem-estar, considerando o ciclo econômico.

Em meio às tensões comerciais globais, Haddad pediu a remoção de restrições comerciais unilaterais e a restauração de estruturas previsíveis e baseadas em regras para proteger o crescimento global.

(Por Marcela Ayres)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Inspetores da AIEA não estão atualmente no Irã, diz chefe atômico do país

Autoridade Palestina diz que está pronta para operar passagem de Rafah

Terremoto de magnitude 5,5 é registrado na região costeira do Chile, diz centro alemão

Trump ameaça tarifar Espanha por recusa em aumentar gastos com defesa da Otan

Remake de "Vale Tudo" teve o mesmo impacto do original?

Republicanos buscam proteger petroleiras da onda de processos climáticos

Votação da LDO será adiada para a próxima semana, diz Randolfe

Abia: exportação de alimento industrializado soma US$ 6,1 bilhão em setembro

Protocolo de grãos do Pará supera 100 signatários e cobre 96% da soja

Agronegócio paulista tem superávit acumulado até setembro de US$ 16,81 bi