Topo
Economia

Haddad deve repetir roteiro ao reembalar matérias derrubadas pelo Congresso

Fernando Haddad, ministro da Fazenda - Jefferson Rudy/Agência Senado
Fernando Haddad, ministro da Fazenda Imagem: Jefferson Rudy/Agência Senado
do UOL

Luiza Stievano

Colaboração para o UOL, em Brasília

15/10/2025 05h30

O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, segue um roteiro conhecido após ver caducar a medida provisória que tributaria bets e investimentos financeiros. Sua forma de compensar a derrota é reapresentar o conteúdo das matérias reprovadas, mas isso só lhe deu conquistas parciais no passado.

O que aconteceu

Roteiro batido não compensa totalmente, mas tem ganhos. Haddad repete o passado ao buscar novas formas para encaminhar o conteúdo da MP. Em três anos à frente da pasta, ele já usou o modelo em diferentes momentos ao tentar caminhos alternativos.

O ministro cancelou viagem nesta semana. Ele iria para o encontro do FMI (Fundo Monetário Internacional) em Washington nesta semana, mas cancelou a viagem para tratar dos próximos passos para recuperar os R$ 20 bilhões perdidos em arrecadação para 2026 com a derrubada da MP 1303. Esse montante foi estimado no relatório na Câmara, mas foi alterado com a retirada de alguns trechos, como a isenção das letras de crédito do agronegócio, reduzindo esse valor em R$ 3 bilhões.

Alternativas estão em estudo. Conforme o UOL noticiou, o ministro vai levar alternativas ao presidente Lula. O slogan de taxar ricos deve ser mantido.

Lula deve fazer reunião com ministros para decidir. Até o momento, foram ventiladas as possibilidades de um projeto de lei à parte, um decreto presidencial e até mesmo de incorporar parte do conteúdo da MP no PL 1087/2025, que reforma o Imposto de Renda. Esta opção, porém, tem menos força, já que faria com o que o texto, atualmente já no Senado, voltasse à Câmara.

Relembre os episódios anteriores

Desoneração da folha salarial

Após ter o veto derrubado, Executivo editou MP. Uma das maiores idas e vindas deste mandato, a prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores da economia foi aprovada pelo Senado em outubro de 2023, foi vetada pelo presidente Lula e teve o veto derrubado pelo Congresso. A equipe econômica então editou uma nova MP, insistindo na revogação do benefício, além de rever outras benesses tributárias no texto.

Resistência no Congresso faz governo recuar e enviar PL. O curto espaço de tempo entre a deliberação do tema no Legislativo e a edição da MP foi uma das principais causas de irritação por parte dos parlamentares.

Governo teve de enxugar texto. Diante da extrema resistência do Congresso, o governo revogou os trechos que tratavam sobre a folha de pagamentos e propôs um projeto de lei à parte na Câmara.

STF mediou acordo. O texto perdeu relevância após o governo levar o tema ao Supremo Tribunal Federal e um acordo ser firmado para um novo projeto.

Haddad conseguiu a reoneração gradual. O projeto foi aprovado e o ministro da Fazenda conseguiu uma reoneração gradual da folha de pagamentos, com escalonamento de alíquotas entre 2025 e 2027. As medidas compensatórias, porém, se mostraram insuficientes e o debate sobre como arcar com o custo da desoneração persiste.

Perse

Fim do programa constava em MP. O Perse (Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos), criado em 2020 para compensar os impactos na pandemia no setor de eventos, foi alvo de críticas. Em 2023, o Ministério da Fazenda tentou extinguir o programa devido ao impacto na arrecadação federal.

Haddad fez teto que conseguiu extinguir o Perse. O Planalto enviou a revogação do Perse em 2024 por meio de um projeto de lei. A equipe econômica estabeleceu um teto de R$ 15 bilhões disponíveis para utilização dos setores listados até 2026. Este limite foi alcançado bem antes do prazo, em abril de 2025, e com isso extinguiu o programa.

Voto de qualidade no Carf

Foi a 1ª polêmica da Fazenda, logo no início do governo Lula. Editada em janeiro de 2023, essa MP foi uma das primeiras medidas da área econômica já mirando a arrecadação federal. Ela tentava retomar o voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), mas foi alvo de críticas do setor privado e de parte dos tributaristas.

Carf é o tribunal da Receita. O órgão colegiado, formado por representantes do governo e da sociedade, julga em segunda instância administrativa conflitos tributários entre contribuintes e o governo, como a aplicação de multas pela Receita Federal.

Retomada do voto de qualidade do governo. Em caso de empate na votação, o governo tinha um "voto de qualidade" para definir o resultado. Isso foi extinto em 2020 pelo Congresso. A queixa era de que havia um favorecimento ao governo, que na grande maioria dos casos com voto de qualidade, saía vitorioso. Com seu fim, o empate passou a favorecer o contribuinte. A MP recuperava o benefício ao governo.

Governo deixou de arrecadar bilhões. Do total de R$ 25,4 bilhões dos processos que deram empate em 2022, a Fazenda ganhou apenas R$ 618 milhões —2% dos valores envolvidos nos julgamentos. Em 2019, antes do fim do voto de qualidade, a situação era bem diferente. O governo obteve R$ 60,5 bilhões (82%) no desempate.

Equipe econômica teve vitória com o projeto. Com uma tramitação turbulenta no Congresso, o governo desistiu da MP, deixou que ela caducasse após o prazo de 180 dias e enviou um PL com urgência mantendo a retomada do voto de qualidade, principal ponto da MP. Ele foi aprovado em definitivo no Senado em agosto de 2023.

Haddad conseguiu a volta do voto de qualidade, mas arrecadação frustrou. O PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2024 estimava em torno de R$ 50 bilhões de arrecadação com a medida. Desde então, a Receita Federal foi reduzindo gradualmente a projeção com o voto de qualidade até zerá-lo totalmente no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Economia

Preguiçosos? Geração Z quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar

Economia

Adidas: 'O olhar democrático para a corrida é o nosso grande segredo'

Economia

Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

Economia

Calendário Bolsa Família outubro 2025: veja todas as datas de pagamento

Economia

Brasil sanciona acordos com a Índia que facilitam investimentos

Economia

CEO de empresa de R$ 44 bilhões critica quem trabalha 'só 40h por semana'

Economia

Dia dos Professores é feriado? Saiba quem pode folgar no dia 15 de outubro

Economia

Gol se prepara para sair da Bolsa; o que o investidor deve fazer?

José Paulo Kupfer

Lula acerta ao dizer que a existência da fome é uma escolha política

Economia

TNT apresenta novas embalagens em parceria com a NBA

Economia

Crise leva Carrefour a buscar compradores para lojas na Argentina

Economia

Tarifas aumentam pressão nos preços dos EUA, diz presidente do Fed

Economia

Vale é condenada a pagar R$ 50 mil a operador de Brumadinho por trauma

Economia

Sucesso de Milei pode dar lição ao Brasil, diz The Wall Street Journal

Economia

FMI sobe previsão de PIB do Brasil em 2025, mas reduz para 2026

Economia

Em dia leve no Senado, Haddad defende taxar bets e critica derrota com MP

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA

Economia

CPI: ex-presidente do INSS bate boca com bolsonaristas e diz que 'CGU erra'

Economia

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Empregos e Carreira

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

Economia

PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Nossa

Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025