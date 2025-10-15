Haddad deve repetir roteiro ao reembalar matérias derrubadas pelo Congresso

O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, segue um roteiro conhecido após ver caducar a medida provisória que tributaria bets e investimentos financeiros. Sua forma de compensar a derrota é reapresentar o conteúdo das matérias reprovadas, mas isso só lhe deu conquistas parciais no passado.

O que aconteceu

Roteiro batido não compensa totalmente, mas tem ganhos. Haddad repete o passado ao buscar novas formas para encaminhar o conteúdo da MP. Em três anos à frente da pasta, ele já usou o modelo em diferentes momentos ao tentar caminhos alternativos.

O ministro cancelou viagem nesta semana. Ele iria para o encontro do FMI (Fundo Monetário Internacional) em Washington nesta semana, mas cancelou a viagem para tratar dos próximos passos para recuperar os R$ 20 bilhões perdidos em arrecadação para 2026 com a derrubada da MP 1303. Esse montante foi estimado no relatório na Câmara, mas foi alterado com a retirada de alguns trechos, como a isenção das letras de crédito do agronegócio, reduzindo esse valor em R$ 3 bilhões.

Alternativas estão em estudo. Conforme o UOL noticiou, o ministro vai levar alternativas ao presidente Lula. O slogan de taxar ricos deve ser mantido.

Lula deve fazer reunião com ministros para decidir. Até o momento, foram ventiladas as possibilidades de um projeto de lei à parte, um decreto presidencial e até mesmo de incorporar parte do conteúdo da MP no PL 1087/2025, que reforma o Imposto de Renda. Esta opção, porém, tem menos força, já que faria com o que o texto, atualmente já no Senado, voltasse à Câmara.

Relembre os episódios anteriores

Desoneração da folha salarial

Após ter o veto derrubado, Executivo editou MP. Uma das maiores idas e vindas deste mandato, a prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores da economia foi aprovada pelo Senado em outubro de 2023, foi vetada pelo presidente Lula e teve o veto derrubado pelo Congresso. A equipe econômica então editou uma nova MP, insistindo na revogação do benefício, além de rever outras benesses tributárias no texto.

Resistência no Congresso faz governo recuar e enviar PL. O curto espaço de tempo entre a deliberação do tema no Legislativo e a edição da MP foi uma das principais causas de irritação por parte dos parlamentares.

Governo teve de enxugar texto. Diante da extrema resistência do Congresso, o governo revogou os trechos que tratavam sobre a folha de pagamentos e propôs um projeto de lei à parte na Câmara.

STF mediou acordo. O texto perdeu relevância após o governo levar o tema ao Supremo Tribunal Federal e um acordo ser firmado para um novo projeto.

Haddad conseguiu a reoneração gradual. O projeto foi aprovado e o ministro da Fazenda conseguiu uma reoneração gradual da folha de pagamentos, com escalonamento de alíquotas entre 2025 e 2027. As medidas compensatórias, porém, se mostraram insuficientes e o debate sobre como arcar com o custo da desoneração persiste.

Perse

Fim do programa constava em MP. O Perse (Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos), criado em 2020 para compensar os impactos na pandemia no setor de eventos, foi alvo de críticas. Em 2023, o Ministério da Fazenda tentou extinguir o programa devido ao impacto na arrecadação federal.

Haddad fez teto que conseguiu extinguir o Perse. O Planalto enviou a revogação do Perse em 2024 por meio de um projeto de lei. A equipe econômica estabeleceu um teto de R$ 15 bilhões disponíveis para utilização dos setores listados até 2026. Este limite foi alcançado bem antes do prazo, em abril de 2025, e com isso extinguiu o programa.

Voto de qualidade no Carf

Foi a 1ª polêmica da Fazenda, logo no início do governo Lula. Editada em janeiro de 2023, essa MP foi uma das primeiras medidas da área econômica já mirando a arrecadação federal. Ela tentava retomar o voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), mas foi alvo de críticas do setor privado e de parte dos tributaristas.

Carf é o tribunal da Receita. O órgão colegiado, formado por representantes do governo e da sociedade, julga em segunda instância administrativa conflitos tributários entre contribuintes e o governo, como a aplicação de multas pela Receita Federal.

Retomada do voto de qualidade do governo. Em caso de empate na votação, o governo tinha um "voto de qualidade" para definir o resultado. Isso foi extinto em 2020 pelo Congresso. A queixa era de que havia um favorecimento ao governo, que na grande maioria dos casos com voto de qualidade, saía vitorioso. Com seu fim, o empate passou a favorecer o contribuinte. A MP recuperava o benefício ao governo.

Governo deixou de arrecadar bilhões. Do total de R$ 25,4 bilhões dos processos que deram empate em 2022, a Fazenda ganhou apenas R$ 618 milhões —2% dos valores envolvidos nos julgamentos. Em 2019, antes do fim do voto de qualidade, a situação era bem diferente. O governo obteve R$ 60,5 bilhões (82%) no desempate.

Equipe econômica teve vitória com o projeto. Com uma tramitação turbulenta no Congresso, o governo desistiu da MP, deixou que ela caducasse após o prazo de 180 dias e enviou um PL com urgência mantendo a retomada do voto de qualidade, principal ponto da MP. Ele foi aprovado em definitivo no Senado em agosto de 2023.

Haddad conseguiu a volta do voto de qualidade, mas arrecadação frustrou. O PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2024 estimava em torno de R$ 50 bilhões de arrecadação com a medida. Desde então, a Receita Federal foi reduzindo gradualmente a projeção com o voto de qualidade até zerá-lo totalmente no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.