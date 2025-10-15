Financista: 'Governo tem que partir para o enfrentamento pra fechar contas'

O financista José Kobori afirma que o governo Lula precisa adotar uma postura mais combativa e buscar mobilização popular diante das dificuldades para aprovar medidas fiscais, no UOL News, do Canal UOL.

Para Kobori, o clima político já está marcado pelas eleições de 2026, com o Congresso resistindo a propostas do Executivo e dificultando o ajuste das contas públicas. Ele avalia que a mobilização popular é o caminho para o Executivo retomar espaço político e pressionar o Congresso a votar medidas de interesse do governo.

O que o governo pode fazer é simplesmente partir para o enfrentamento. O Lula tem uma característica de ser um conciliador, até pela sua origem sindical, ele sempre foi um político de negociação e conciliação, mas como ficou evidenciado que a campanha para 2026 já iniciou, ele tem que partir para a luta política, e na luta política ele precisa do povo ao seu lado. Então eu acho que o governo se animou um pouco quando finalmente o povo foi pra rua defender as pautas que o executivo tem defendido.

José Kobori

O governo vai ter que cada vez mais partir para o enfrentamento e contar com a mobilização popular para fazer que valha o famoso ditado que não é o poder emana do povo, na realidade o poder está no povo, talvez os parlamentares levaram isso ao pé da letra, que o poder emana do povo e foi para eles, então eles acabam votando e fazendo a luta política em interesse próprio e não interesse da população.

José Kobori

Segundo o financista, o governo precisa recuperar a capacidade de dialogar e mobilizar a população para apoiar suas pautas no Congresso.

O governo tem que mandar as medidas que ele quer para o Congresso e mobilizar a população, o governo perdeu o contato com a população, perdeu o contato e a capacidade de mobilizar a população como tinha, até porque ele tinha muito mais obviamente quando era oposição, mas quando você chega no poder talvez a população veja você como o próprio sistema, então você não tem mais aquele discurso que você é como sistema, mas o sistema que está aí é o sistema político. O executivo tem que mobilizar a população, tem que aprender a se comunicar melhor com a população, para quando ele mandar as pautas para o Congresso, ele ter a mobilização popular.

José Kobori

É por isso que eu digo que a culpa dele é não partir para o enfrentamento, né? Não tem como você conciliar da forma.

José Kobori

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.