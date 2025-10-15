Topo

França condena 'execuções sumárias' do Hamas em Gaza

15/10/2025 15h16

A França condenou nesta quarta-feira (15) "as execuções sumárias" realizadas nos últimos dias em Gaza pelo Hamas, depois que o grupo islamista publicou um vídeo que mostrava várias execuções de pessoas apresentadas como colaboradoras de Israel.

"A França condena energicamente as execuções sumárias perpetradas pelo Hamas nos últimos dias em Gaza", declarou o Ministério das Relações Exteriores francês.

"Os incidentes armados que ocorreram nos últimos dias são particularmente preocupantes", acrescentou.

Algumas horas antes, o principal comandante americano no Oriente Médio pediu ao Hamas que deixasse de atirar contra civis palestinos, depois que o grupo islamista divulgou um vídeo mostrando várias execuções em plena rua.

"Instamos firmemente o Hamas a suspender imediatamente a violência e os disparos contra civis palestinos inocentes em Gaza", disse o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), em um comunicado.

Desde a retirada parcial das forças israelenses de Gaza, no âmbito do acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos, o Hamas tem consolidado seu controle sobre cidades devastadas do território e executado pessoas em plena via pública.

Cooper instou o Hamas a aproveitar a "oportunidade histórica para a paz" e a "aderir estritamente ao plano de paz de 20 pontos do presidente Trump e desarmar-se sem demora".

"Transmitimos nossas preocupações aos mediadores que concordaram em trabalhar conosco para fazer cumprir a paz e proteger os civis inocentes de Gaza", acrescentou.

O Hamas publicou um vídeo em seu canal oficial mostrando como dispara contra oito pessoas vendadas e ajoelhadas, às quais qualificou como "colaboradores [de Israel] e delinquentes".

O vídeo, aparentemente filmado na noite de segunda-feira, surgiu enquanto ocorriam confrontos entre diversas unidades de segurança do Hamas e clãs palestinos armados, alguns supostamente apoiados por Israel.

