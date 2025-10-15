Topo

Fluxo cambial total em 2025 até 10 de outubro é negativo em US$ 16,841 bi, revela BC

Brasília

15/10/2025 15h28

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 16,841 bilhões em 2025 até o dia 10 de outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 15.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 56,631 bilhões. Já o fluxo comercial foi positivo, somando US$ 39,789 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 443,747 bilhões e vendas de US$ 500,378 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 184,595 bilhões e exportações de US$ 224,385 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 26,149 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 55,549 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 142,686 bilhões em outras operações.

Mensal

De acordo com dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 501 milhões em outubro até dia 10. Em setembro, houve saída líquida de US$ 193 milhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 2,778 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 17,134 bilhões e vendas no total de US$ 19,912 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 10 foi positivo em US$ 3,279 bilhões, com importações de US$ 5,928 bilhões e exportações de US$ 9,207 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 872 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 2,233 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 6,102 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 738 milhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 6 e 10 de outubro, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,550 bilhão. O valor é o resultado de compras de US$ 9,604 bilhões e vendas no total de US$ 11,154 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 2,289 bilhões, com importações de US$ 3,870 bilhões e exportações de US$ 6,159 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 577 milhões em ACC, US$ 1,603 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,979 bilhões em outras entradas.

