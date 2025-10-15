Topo

Notícias

Filha de Fachin defende indicação de mulher para vaga no STF: 'Nada sobre nós, sem nós'

São Paulo, 15

15/10/2025 17h21

A professora Melina Fachin, diretora do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e filha do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, manifestou apoio público nesta quarta-feira, 15, à indicação de uma mulher para a vaga que será aberta na Corte com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso.

Ela publicou no Instagram uma citação da ex-ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que se destacou por sua atuação progressista: "Às vezes me perguntam quando haverá mulheres suficientes (na Suprema Corte), e eu respondo: 'Quando forem nove'. As pessoas ficam chocadas. Mas já houve nove homens, e ninguém jamais questionou isso", diz a frase.

Na legenda, Melina comentou: "É sobre isso! Nada sobre nós, sem nós!!! #umamulhernoSTF".

A professora também republicou nos stories uma série de pedidos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolha uma mulher para o cargo, entre eles postagens de acadêmicas como Debora Diniz e Lilia Schwartz.

Nesta terça-feira, a cantora Anitta também fez um apelo a Lula pelas redes sociais. "Tenho certeza que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso País onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança", escreveu ela.

Lula tem recebido pressão de entidades e já recebeu uma lista com sugestões. No entanto, como mostrado pelo Estadão, pessoas próximas do presidente dão como certa a nomeação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias.

É possível, segundo apurado, que uma mulher ocupasse o lugar de Messias na Advocacia-Geral da União (AGU) para "amenizar" o impacto da nomeação por Lula de mais um homem para o STF, o terceiro de seu mandato atual.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Anúncio de Trump tem poder de fabricar adesão a Maduro, diz professor

Lula assina aposentadoria de Barroso no STF; último dia é sábado

Trump diz que Forças Armadas dos EUA não serão necessárias para desarmar Hamas

Kid Preto do núcleo 3 do golpe pede a Moraes liberação para fazer pós-graduação na prisão

Trump afirma que EUA estão em uma 'guerra comercial com a China'

De motoboy a dono de Ferrari: contador do PCC diz que fez mentoria com Marçal

Argentina fica à mercê do humor dos mercados após apoio condicional de Trump

Israel ameaça retomar combates em Gaza se Hamas não respeitar acordo (ministro da Defesa)

Trégua em Gaza afeta denúncias de genocídio contra Israel?

Militares dos EUA dizem ao Hamas para interromper violência contra civis de Gaza e se desarmar "sem demora"

Casa Branca prevê 10 mil demissões por fechamento do governo