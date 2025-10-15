Filha de Fachin defende indicação de mulher para vaga no STF: 'Nada sobre nós, sem nós'

A professora Melina Fachin, diretora do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e filha do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, manifestou apoio público nesta quarta-feira, 15, à indicação de uma mulher para a vaga que será aberta na Corte com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso.

Ela publicou no Instagram uma citação da ex-ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que se destacou por sua atuação progressista: "Às vezes me perguntam quando haverá mulheres suficientes (na Suprema Corte), e eu respondo: 'Quando forem nove'. As pessoas ficam chocadas. Mas já houve nove homens, e ninguém jamais questionou isso", diz a frase.

Na legenda, Melina comentou: "É sobre isso! Nada sobre nós, sem nós!!! #umamulhernoSTF".

A professora também republicou nos stories uma série de pedidos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolha uma mulher para o cargo, entre eles postagens de acadêmicas como Debora Diniz e Lilia Schwartz.

Nesta terça-feira, a cantora Anitta também fez um apelo a Lula pelas redes sociais. "Tenho certeza que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso País onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança", escreveu ela.

Lula tem recebido pressão de entidades e já recebeu uma lista com sugestões. No entanto, como mostrado pelo Estadão, pessoas próximas do presidente dão como certa a nomeação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias.

É possível, segundo apurado, que uma mulher ocupasse o lugar de Messias na Advocacia-Geral da União (AGU) para "amenizar" o impacto da nomeação por Lula de mais um homem para o STF, o terceiro de seu mandato atual.