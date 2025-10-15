Fifa 'espera que cidades-sede estejam preparadas' para Copa de 2026

A Fifa espera que as 16 cidades-sede estejam prontas para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026, afirmou a entidade em um comunicado enviado à AFP nesta quarta-feira (15), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou a possibilidade de realocar alguns jogos por questões de segurança.

"Nós esperamos que cada uma das 16 cidades-sede esteja preparada para receber com sucesso os eventos e para cumprir todas as condições necessárias", comentou um porta-voz da Fifa, em uma declaração que também engloba os outros dois países organizadores, Canadá e México.

"A segurança e a proteção são, obviamente, responsabilidade dos governos, que decidem o que é de interesse da segurança pública", acrescentou.

A reação da entidade máxima do futebol ocorre um dia depois de Trump afirmar que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, não seria contra a realocação de jogos do Mundial programados para cidades americanas se fosse necessário.

"Se alguém estiver fazendo um trabalho ruim e eu sentir que as condições não são seguras, ligaria para Gianni, o chefe da Fifa, que é fenomenal, e diria: 'vamos transferir para outro lugar'. E ele faria isso", disse o presidente americano a jornalistas na Casa Branca.

Trump deu essa declaração quando foi perguntado, em entrevista sobre a reunião que teve com o presidente da Argentina, Javier Milei, se os jogos programados para Boston, uma das cidades-sede americanas, poderiam ser transferidos.

O político republicano e Infantino se encontraram na última segunda-feira no Egito, onde o dirigente da Fifa se uniu a presidentes do mundo inteiro para tratar o processo de paz em Gaza.

O governo Trump enviou a Guarda Nacional para várias cidades governadas por seus opositores do Partido Democrata, apesar da resistência de seus adversários políticos, argumentando que a medida é necessária para combater o crime e o ativismo de esquerda.

Nenhuma das cidades apontadas registrou tumultos generalizados ou aumento descontrolado da violência.

No total, 11 cidades dos EUA serão sede de jogos da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho do ano que vem.

Entre as grandes cidades democratas, Boston receberá 11 jogos; San Francisco e Seattle, seis, e Los Angeles, oito.

