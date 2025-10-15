Topo

Notícias

Bento Gonçalves (RS) não cortou Bolsa Família de quem recusar emprego

do UOL

Ricardo Espina

Colaboração para o UOL

15/10/2025 15h15

É falso que a Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) criou uma lei que prevê cortar o acesso ao Bolsa Família dos beneficiários que se recusarem a trabalhar, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

A administração da cidade gaúcha esclareceu que sancionou uma lei para punir quem tenta fraudar os dados cadastrais para ter direito ao benefício. A norma não determina que quem se recusar a trabalhar será cortado do programa.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou que os municípios não têm autonomia para cancelar o Bolsa Família de acordo com suas próprias regras.

O que está circulando

UOL Confere - Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook - Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook
Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) criou lei para punir fraudes cadastrais no Bolsa Família e não cortar benefício de quem se recusar a trabalhar
Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Publicação contém o texto "Prefeito de São Bento criou uma lei que oferece empregos para beneficiários do Bolsa Família. O beneficiário que recusar trabalhar terá seu benefício cortado". Abaixo, há a foto de um homem, supostamente identificado como o prefeito da cidade citada, ao lado de um cartão do Bolsa Família.

Por que é falso

Homem em foto é prefeito de Bento Gonçalves, e não São Bento. Embora o texto utilizado pelas peças desinformativas afirme que a lei foi criada em São Bento, um município da Paraíba, o homem que aparece no post é Diogo Siqueira (PSDB), prefeito de Bento Gonçalves (aqui).

Prefeitura encaminha beneficiários do programa ao mercado de trabalho. Em nota ao UOL Confere, a prefeitura de Bento Gonçalves afirmou que "desde o ano passado, intensificou o trabalho para a busca ativa de beneficiários do Bolsa Família para encaminhamento ao mercado de trabalho", com o objetivo de "que essas pessoas tenham melhores condições com um emprego e saiam da dependência do Bolsa Família". O órgão ressaltou que "o corte do benefício é realizado quando são registradas inconsistências no cadastro ou os beneficiários não são encontrados".

Cidade criou norma para combater fraudes no Bolsa Família. Em janeiro, o município aprovou a Lei Municipal nº 7.126 (aqui), que "estabelece medidas para coibir fraudes no programa Bolsa Família" no município e as sanções para quem utilizar "dados falsos ou informações inverídicas para acessar o benefício". Entre as punições estão o corte imediato, multa e inclusão em programa municipal para regularização e inserção no mercado de trabalho formal (aqui). Em nenhum momento o texto menciona a possibilidade de cortar o Bolsa Família de quem se recusar a trabalhar.

Municípios não têm poder para cortar Bolsa Família. Ao UOL Confere, o MDS explicou que as prefeituras e governos estaduais "não possuem autonomia para cancelar, bloquear ou suspender benefícios do Programa com base em regras próprias, devendo seguir estritamente os normativos expedidos pelo governo federal". O ministério ressaltou que "a regulamentação da gestão de benefícios —incluindo concessão, revisão, bloqueio, suspensão e cancelamento— é de competência exclusiva do governo federal" e que não há "qualquer previsão legal, em âmbito federal, que autorize o cancelamento do Bolsa Família por 'recusa em trabalhar'".

Defensoria Pública questionou lei municipal. A DPU (Defensoria Pública da União) questionou a constitucionalidade da lei aprovada em Bento Gonçalves. Na avaliação do órgão, a medida "ultrapassa a competência legislativa do município ao criar regras sobre um programa federal". A DPU solicitou à PGR (Procuradoria-Geral da República) para que analisasse o caso, mas ainda não houve desdobramentos (aqui).

Lei federal estabelece a renda mensal como critério para acesso ao Bolsa Família. De acordo com a Lei Nº 14.601, de 19 de junho de 2023, o benefício é concedido às famílias inscritas no CadÚnico e com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$ 218 (aqui). Não há qualquer menção relacionando emprego ao corte do benefício.

'Regra de Proteção' mantém benefício temporariamente. Caso uma família consiga ultrapassar o limite da renda (de R$ 218 mensais por pessoa), ela continua no Bolsa Família por até 12 meses e recebendo 50% do valor do benefício, desde que a renda familiar mensal per capita não passe de R$ 706 (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 2.500 curtidas e 2.300 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e Reuters.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump: Israel pode retomar combates se Hamas não cumprir acordo, diz CNN

Tesouro transfere R$ 12 bi para BNDES abrir linha de renegociação de dívida rural

Juíza dos EUA rejeita caso de jovens que buscavam contestar políticas climáticas de Trump

Haiti bate recorde de mais de 1,4 milhão de deslocados, segundo ONU

Exército israelense diz que Cruz Vermelha recebeu corpos de outros dois reféns em Gaza

Hugo Motta é vaiado em evento de Dia dos Professores com Lula no Rio

Moraes manda soltar bolsonarista que afirmou ter depressão e nódulo na mama

Avião com secretário de Guerra de Trump faz pouso de emergência

Juiz rejeita pedido de promotor para proibir que Boluarte deixe o país

Mãe e padrasto são presos em SP após confessarem matar menina de 5 anos e enterrar no quintal

Projeto de lei sobre piso nacional para professores temporários avança ao Senado