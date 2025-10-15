Bento Gonçalves (RS) não cortou Bolsa Família de quem recusar emprego

É falso que a Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) criou uma lei que prevê cortar o acesso ao Bolsa Família dos beneficiários que se recusarem a trabalhar, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

A administração da cidade gaúcha esclareceu que sancionou uma lei para punir quem tenta fraudar os dados cadastrais para ter direito ao benefício. A norma não determina que quem se recusar a trabalhar será cortado do programa.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou que os municípios não têm autonomia para cancelar o Bolsa Família de acordo com suas próprias regras.

Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) criou lei para punir fraudes cadastrais no Bolsa Família e não cortar benefício de quem se recusar a trabalhar Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Publicação contém o texto "Prefeito de São Bento criou uma lei que oferece empregos para beneficiários do Bolsa Família. O beneficiário que recusar trabalhar terá seu benefício cortado". Abaixo, há a foto de um homem, supostamente identificado como o prefeito da cidade citada, ao lado de um cartão do Bolsa Família.

Homem em foto é prefeito de Bento Gonçalves, e não São Bento. Embora o texto utilizado pelas peças desinformativas afirme que a lei foi criada em São Bento, um município da Paraíba, o homem que aparece no post é Diogo Siqueira (PSDB), prefeito de Bento Gonçalves (aqui).

Prefeitura encaminha beneficiários do programa ao mercado de trabalho. Em nota ao UOL Confere, a prefeitura de Bento Gonçalves afirmou que "desde o ano passado, intensificou o trabalho para a busca ativa de beneficiários do Bolsa Família para encaminhamento ao mercado de trabalho", com o objetivo de "que essas pessoas tenham melhores condições com um emprego e saiam da dependência do Bolsa Família". O órgão ressaltou que "o corte do benefício é realizado quando são registradas inconsistências no cadastro ou os beneficiários não são encontrados".

Cidade criou norma para combater fraudes no Bolsa Família. Em janeiro, o município aprovou a Lei Municipal nº 7.126 (aqui), que "estabelece medidas para coibir fraudes no programa Bolsa Família" no município e as sanções para quem utilizar "dados falsos ou informações inverídicas para acessar o benefício". Entre as punições estão o corte imediato, multa e inclusão em programa municipal para regularização e inserção no mercado de trabalho formal (aqui). Em nenhum momento o texto menciona a possibilidade de cortar o Bolsa Família de quem se recusar a trabalhar.

Municípios não têm poder para cortar Bolsa Família. Ao UOL Confere, o MDS explicou que as prefeituras e governos estaduais "não possuem autonomia para cancelar, bloquear ou suspender benefícios do Programa com base em regras próprias, devendo seguir estritamente os normativos expedidos pelo governo federal". O ministério ressaltou que "a regulamentação da gestão de benefícios —incluindo concessão, revisão, bloqueio, suspensão e cancelamento— é de competência exclusiva do governo federal" e que não há "qualquer previsão legal, em âmbito federal, que autorize o cancelamento do Bolsa Família por 'recusa em trabalhar'".

Defensoria Pública questionou lei municipal. A DPU (Defensoria Pública da União) questionou a constitucionalidade da lei aprovada em Bento Gonçalves. Na avaliação do órgão, a medida "ultrapassa a competência legislativa do município ao criar regras sobre um programa federal". A DPU solicitou à PGR (Procuradoria-Geral da República) para que analisasse o caso, mas ainda não houve desdobramentos (aqui).

Lei federal estabelece a renda mensal como critério para acesso ao Bolsa Família. De acordo com a Lei Nº 14.601, de 19 de junho de 2023, o benefício é concedido às famílias inscritas no CadÚnico e com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$ 218 (aqui). Não há qualquer menção relacionando emprego ao corte do benefício.

'Regra de Proteção' mantém benefício temporariamente. Caso uma família consiga ultrapassar o limite da renda (de R$ 218 mensais por pessoa), ela continua no Bolsa Família por até 12 meses e recebendo 50% do valor do benefício, desde que a renda familiar mensal per capita não passe de R$ 706 (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 2.500 curtidas e 2.300 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e Reuters.

