Topo

Notícias

Exterior anima Ibovespa apesar de queda de minério e ruído sobre corte de preço na gasolina

São Paulo

15/10/2025 11h56

O apetite a risco no exterior, em meio a novos indícios de mais cortes de juros nos Estados Unidos e balanços positivos de grandes bancos norte-americanos, estimula o Ibovespa no início do pregão desta quarta-feira, 15. O recuo de 1,46% do minério de ferro hoje em Dalian e recorrentes temores fiscais no Brasil, bem como com relação à política monetária, seguem no radar. Também fica no foco o vencimento de opções sobre o Índice Bovespa.

Na agenda, o destaque é a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As vendas do comércio varejista subiram 0,2% em agosto ante julho, igual à mediana das projeções. No conceito ampliado, cresceram 0,9%, acima da mediana de 0,7%. Apesar de os números reforçarem resiliência da atividade, o que confirma a perspectiva de que não haverá queda da Selic no curto prazo, ações mais sensíveis ao ciclo econômico avançam, ajudando o Ibovespa.

No exterior, em discurso ontem, Powell não alterou as expectativas do mercado de mais quedas de juros neste ano nos EUA. As dirigentes Michelle Bowman e Susan Collins também foram nessa direção. Ao mesmo tempo, a tensão sino-americana continua no radar.

"O mercado já compro a ideia de mais dois cortes nos juros americanos neste ano. Seria muito difícil reverter, embora haja riscos com a inflação devido às tarifas", avalia Marcos Praça, diretor de Análise na ZERO Markets.

Em relação à safra de balanços norte-americana, saíram os números do Morgan Stanley e do Bank of America (BofA). O primeiro teve lucro líquido de US$ 4,61 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um salto de 44,5% em relação aos US$ 3,19 bilhões apurados em igual período do ano passado. Entre julho e setembro, o lucro diluído por ação do banco americano ficou em US$ 2,80, superando o consenso, de US$ 2,10.

Já o lucro do BofA atingiu US$ 8,5 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 23% em comparação ao ganho de US$ 6,9 bilhões apurado em igual período de 2024. O lucro diluído por ação do banco americano entre julho e setembro foi de US$ 1,06, acima da projeção de analistas , de US$ 0,95.

"Bancos indo bem lá fora, aqui também vão", diz Bruno Takeo, estrategista da Potenza. No Brasil, a temporada de resultados começa no fim do mês com grandes bancos. "Os resultados nos Estados Unidos podem ser um indício, podem gerar expectativas positivas."

Já a Vale divulgará o seu relatório de produção e vendas referente ao terceiro trimestre de 2025 na próxima terça-feira após o fechamento do mercado. Pelas estimativas da Genial Investimentos, no minério de ferro, a estimativa é de produção de 93,9 Mt (+12,4% t/t; +3,3% a/a) e embarques de 72,3 Mt (+6,9% t/t).

A Petrobras, por sua vez, informará seus números no dia 24. O Citi estima que produção de petróleo atinja cerca de 2,4 milhões de barris por dia, aumento de 5% sobre o trimestre anterior, o que, combinado com vendas de combustíveis mais altas, pode levar a Petrobras a anunciar dividendos resilientes à frente (dividend yield de 2%).

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,07%, aos 141.682,99 pontos.

Às 11h45 desta quarta-feira, o Índice Bovespa subia 0,54%, aos 142.441,30 pontos, ante alta de 0,86%, na máxima aos 142.897,90 pontos, de mínima aos 141.153,91 pontos (-0,37%), e abertura em 141.682,99 pontos.

Petrobras avançava entre 0,03% (PN) e 0,16% (ON). O petróleo moderava alta a 0,36%, o que limitava avanço dos papéis da estatal. Além disso, há relatos de corte nos preços dos combustíveis pela Petrobrás. Vale, 1,15%, apesar do recuo do minério de ferro de quase 1,50% hoje em Dalian. Bradesco tinha a maior alta do segmento, de 0,90%.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Cidade espanhola proíbe adoção de gatos pretos no Halloween para evitar rituais e maus-tratos

Papa Leão XIV é presenteado com cavalo puro-sangue árabe

Explosões são registradas em duas pontes no litoral do Equador

UE quer um 'muro' antidrones plenamente operacional até 2027

Professor brasileiro morre aos 62 anos em Portugal após ida a congresso

Chefe do Tesouro dos EUA diz não acreditar que China queira ser "agente do caos"

Padre em MT é investigado após divulgação de vídeo em que mulher é flagrada em casa paroquial

Índice de Poder de Compra de Fertilizantes indica preços acessíveis ao produtor

ONU alerta para aumento de CO2 na atmosfera em 2024

Argentino Trapero exibe na Europa seu primeiro filme em inglês que o 'mundo todo pode se identificar'

EUA vão "impor custos" à Rússia se guerra na Ucrânia não terminar, diz Hegseth