Topo

Notícias

Explosões são registradas em duas pontes no litoral do Equador

15/10/2025 12h02

QUITO (Reuters) - Dispositivos explosivos teriam sido detonados em duas pontes em rotas ao longo da costa equatoriana, disse o ministro da Infraestrutura do país, nesta quarta-feira, em meio ao aumento da violência, um dia depois que um carro-bomba deixou uma pessoa morta do lado de fora de um shopping center em Guayaquil.

O ministro Roberto Luque afirmou no X que os ataques com explosivos tinham como objetivo interromper o tráfego.

"Estamos nos locais, trabalhando em uma avaliação de danos para determinar o estado atual dessas estruturas", disse ele.

Na terça-feira, um carro explodiu do lado de fora de um shopping center em Guayaquil, a maior cidade do Equador, matando uma pessoa e ferindo várias outras. Um segundo veículo contendo explosivos foi encontrado nas proximidades, mas não detonou e foi desativado.

(Reportagem de Alexandra Valencia)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos

Crescemos na pandemia, justifica sindicato que teve R$ 389 mi bloqueados

Por que o Aeroporto de Guarulhos foi condenado a pagar R$ 1,5 mi por perda de testes de covid?

Após derrota, Lula diz a Motta que Congresso nunca teve 'tão baixo nível'

Inpasa e Amaggi desistem de joint venture para etanol de milho

Lula diz que EUA e Brasil terão conversa de negociação na quinta-feira