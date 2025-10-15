Explosões são registradas em duas pontes no litoral do Equador

QUITO (Reuters) - Dispositivos explosivos teriam sido detonados em duas pontes em rotas ao longo da costa equatoriana, disse o ministro da Infraestrutura do país, nesta quarta-feira, em meio ao aumento da violência, um dia depois que um carro-bomba deixou uma pessoa morta do lado de fora de um shopping center em Guayaquil.

O ministro Roberto Luque afirmou no X que os ataques com explosivos tinham como objetivo interromper o tráfego.

"Estamos nos locais, trabalhando em uma avaliação de danos para determinar o estado atual dessas estruturas", disse ele.

Na terça-feira, um carro explodiu do lado de fora de um shopping center em Guayaquil, a maior cidade do Equador, matando uma pessoa e ferindo várias outras. Um segundo veículo contendo explosivos foi encontrado nas proximidades, mas não detonou e foi desativado.

(Reportagem de Alexandra Valencia)