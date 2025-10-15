EUA vão "impor custos" à Rússia se guerra na Ucrânia não terminar, diz Hegseth

BRUXELAS (Reuters) - O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, disse na quarta-feira que os Estados Unidos e seus aliados tomarão as medidas necessárias para "impor custos à Rússia por sua agressão contínua" se a guerra na Ucrânia não chegar ao fim.

"Se tivermos que tomar essa medida, o Departamento de Guerra dos EUA está pronto para fazer nossa parte da maneira que somente os Estados Unidos podem fazer", afirmou Hegseth em uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia dos aliados de Kiev na sede da Otan.

(Reportagem de Andrew Gray)