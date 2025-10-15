Topo

Notícias

EUA vão "impor custos" à Rússia se guerra na Ucrânia não terminar, diz Hegseth

15/10/2025 11h34

BRUXELAS (Reuters) - O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, disse na quarta-feira que os Estados Unidos e seus aliados tomarão as medidas necessárias para "impor custos à Rússia por sua agressão contínua" se a guerra na Ucrânia não chegar ao fim.

"Se tivermos que tomar essa medida, o Departamento de Guerra dos EUA está pronto para fazer nossa parte da maneira que somente os Estados Unidos podem fazer", afirmou Hegseth em uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia dos aliados de Kiev na sede da Otan.

(Reportagem de Andrew Gray)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos

Crescemos na pandemia, justifica sindicato que teve R$ 389 mi bloqueados

Por que o Aeroporto de Guarulhos foi condenado a pagar R$ 1,5 mi por perda de testes de covid?

Após derrota, Lula diz a Motta que Congresso nunca teve 'tão baixo nível'

Inpasa e Amaggi desistem de joint venture para etanol de milho

Lula diz que EUA e Brasil terão conversa de negociação na quinta-feira