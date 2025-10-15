Topo

EUA prepara nova ajuda de US$ 20 bi para a Argentina com setor privado

15/10/2025 14h56

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse, nesta quarta-feira (15), que seu governo trabalha com o setor privado em um novo plano de ajuda para a Argentina de US$ 20 bilhões (R$ 108,9 bilhões, na cotação atual). 

"Estamos trabalhando em uma linha de crédito de 20 bilhões (de dólares), que seria complementar à nossa linha de intercâmbio de divisas (swap), com bancos privados e fundos soberanos, que acredito que seria mais orientada ao mercado da dívida", disse Bessent a jornalistas em Washington. 

"Sendo assim, no total seriam 40 bilhões (de dólares, R$ 217,8 bilhões) para a Argentina", resumiu.

Bessent já tinha anunciado há alguns dias um intercâmbio de divisas ou "swap" por um montante de 20 bilhões de dólares para apoiar o peso, desvalorizado.

E também anunciou que o Tesouro americano tinha começado a comprar pesos argentinos diretamente. 

Nesta quarta-feira, afirmou que estas intervenções diretas dos Estados Unidos no mercado cambiário continuavam com compras "esta mesma manhã".

Na véspera, o presidente americano, Donald Trump, sacudiu os mercados, ao ameaçar cortar o apoio para a Argentina se seu aliado, o presidente ultraliberal Javier Milei, sofresse um revés nas eleições legislativas argentinas no fim do mês. 

Bessent enfatizou aos jornalistas estas declarações: o apoio americano será mantido desde que Milei possa exercer seu veto a iniciativas legislativas.

"Portanto, não se trata de uma questão relacionada com as eleições, mas com a política. Enquanto a Argentina continuar implementando boas políticas, contará com o apoio dos Estados Unidos", afirmou o secretário do Tesouro.

© Agence France-Presse

