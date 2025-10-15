'Anjo da guarda': enfermeiro navegador guia, acolhe e simplifica jornadas

Diagnósticos difíceis deixam o paciente perdido. Não é incomum sair de uma consulta médica e perceber as dúvidas apenas horas depois. Precisar pensar, além do tratamento, na logística e como a vida será impactada a partir dali.

Os hospitais, cada vez mais, investem em um profissional que acompanha o paciente a partir da suspeita do diagnóstico até o fim de um tratamento: o enfermeiro navegador. Sua função principal é assistir ao paciente e ser o elo dele com o sistema de saúde.

A navegação do paciente surgiu em meados dos anos 90 nos EUA, com um movimento do médico norte-americano Harold Freeman, que trouxe à tona barreiras emocionais, no atendimento, comunicação e informação em pessoas com câncer.

Cenário no Brasil

No Brasil, a navegação já é adotada por hospitais particulares há cerca de dez anos. Por aqui, a especialidade mais impactada pelo profissional também é a oncologia. Mas há espaço para outros segmentos, como a cardiologia e pacientes com doenças crônicas.

Uma resolução do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) normatizou a atuação do enfermeiro navegador a partir de janeiro de 2024.

Para quem atua na área, já é possível observar uma melhora na adesão aos tratamentos e na qualidade de vida deles. "O paciente consegue ter menos sofrimento, menos ansiedade e a sensação de que o cuidado é fluido", destaca Fernanda Marques, supervisora nacional do programa de navegação da Oncologia D'Or.

Na prática, as atividades são de assessoria ao paciente. Entre a suspeita e o diagnóstico, por exemplo, é papel do enfermeiro navegador fazer a ponte de comunicação com as equipes envolvidas no cuidado, orientar qual profissional procurar, como que vai ser determinado procedimento, se exige algum preparo.

Acolhimento e escuta ativa

O trabalho gira em torno, principalmente, do acolhimento e da escuta ativa, para que o paciente tenha autonomia nas tomadas de decisões e seus valores sejam levados em conta durante todo o processo —seja no hospital ou em casa.

"Os pacientes podem ter barreiras psicossociais e geográficas. O profissional tem que ser bastante dinâmico, a atividade requer um traquejo e um atendimento muito individualizado. As barreiras são diferentes de paciente para paciente", complementa Larissa de Melo, coordenadora de navegação do AC Camargo Cancer Center, em São Paulo.

Ela dá como exemplo um paciente que demanda de vários profissionais, precisa fazer exames e reside longe do hospital. Para facilitar, o enfermeiro navegador alinha com áreas administrativas o agrupamento dos retornos e exames para uma mesma data. Isso reduz o risco de ele faltar em alguma consulta e ter gastos extras de deslocamento.

Em jornadas complexas, o trabalho deve ser multidisciplinar —nunca é uma especialidade sozinha que cuida do paciente. E isso, apesar de ser benéfico para ele, que será assistido por diferentes frentes, pode ser confuso em um primeiro momento.

"São muitas informações as quais ele é exposto, orientações diferentes. No momento emocional [em que ele está], pode ser uma situação que ele não tenha uma imersão imediata", pontua Marques. E ela está ali para sanar dúvidas e o deixar confortável.

Na consulta médica, o paciente é um ator mais receptivo. O médico vai trazer quais são as opções dele, e por vezes o paciente esquece tudo que gostaria de falar.

Fernanda Marques, da Oncologia D'Or

É ela, por exemplo, que identifica se o paciente está em sofrimento e se tem que ser encaminhado a um serviço de psicologia. O mesmo acontece em relação ao serviço social, de nutrição, fisioterapia ou odontologia —setores que costumam trabalhar com os pacientes oncológicos, a depender da evolução do tratamento.

A gente consegue enxergar o benefício da intervenção do enfermeiro navegador nas mais diversas doenças complexas. A complexidade traz o coordenador de cuidado como um facilitador, um norteador do paciente, para tornar essa jornada mais simples.

Fernanda Marques, da Oncologia D'Or

Pacientes se sentem menos ansiosos

Fora da oncologia, Marques destaca algumas condições que são passíveis da atuação do enfermeiro navegador, como a doença inflamatória intestinal, doenças ligadas a pneumologia e até mesmo de transplantes sólidos ou hematológicos.

No AC Camargo, após a alta da navegação, os pacientes afirmam que se sentiram menos ansiosos por ter o profissional o acompanhando. Avaliações internas também concluíram que os pacientes navegados tiveram uma evolução mais positiva em diferentes frentes.

"[Eles foram] encaminhados mais precocemente para a equipe multidisciplinar e tiveram uma melhor recuperação, com menos idas para a UTI e menos vindas para o pronto-atendimento", afirma Larissa.

São benefícios para o paciente, que teve cumprimento de protocolo, benefícios para a instituição, que teve uma operacionalização mais ágil, e benefícios para a fonte pagadora, já que o paciente está apresentando o menor custo com melhor desfecho.

Larissa de Melo, do AC Camargo

Cobertura no país

A VivaBem, o Cofen definiu a função do enfermeiro navegador como uma "prática avançada que promete reorganizar fluxos, reduzir barreiras no acesso a saúde e oferecer ao paciente uma assistência mais humanizada, ágil e eficiente" e que está se mostrando fundamental na área da saúde.

No SUS, uma portaria nacional estabelece a navegação para pacientes com todos os tipos de câncer desde 2023. Outras especialidades ainda não foram contempladas. Uma portaria na APS (Atenção Primária à Saúde), prevê a destinação de recursos para a implantação de instrumentos e dispositivos de navegação do cuidado. A decisão tem o propósito de fortalecer a implementação dessa estratégia em todo o país.

No que diz respeito a saúde suplementar, diversas instituições já incorporaram o enfermeiro navegador, mesmo a função não estando no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) —o que o Cofen espera para um futuro próximo.

A VivaBem, a ANS afirmou que, embora não exista uma cobertura específica de navegador, "se o paciente estiver internado e o hospital disponibilizar os serviços do enfermeiro navegador aos seus pacientes, o médico assistente poderá solicitar que esse profissional auxilie no direcionamento das ações a serem tomadas para atendimento ao beneficiário e orientação aos familiares" com base em uma resolução normativa de 2021.