Em sua primeira visita a Moscou, presidente interino da Síria deve pedir entrega de Al-Assad a Putin

O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, chegou à capital russa nesta quarta-feira (15), para uma visita que inclui uma reunião com Vladimir Putin. Esta é sua primeira viagem ao país desde a queda, em dezembro de 2024, do regime do ex-dirigente sírio e aliado de Moscou, Bashar al-Assad, que se refugiou na Rússia.

Anissa El Jabri, correspondente da RFI em Moscou, e agências

"Relações bilaterais e interesses comuns nos unem à Rússia, e respeitamos todos os acordos firmados com ela. Estamos trabalhando para redefinir a natureza das relações com a Rússia", disse Al-Sharaa, falando em árabe, diante do presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, nesta quarta-feira.

Em resposta, Putin afirmou que está disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dar continuidade às conversas entre as duas partes sobre a retomada das relações. O presidente russo também parabenizou Al-Sharaa pela realização das eleições parlamentares na Síria no início deste mês.

"Acredito que isso seja um grande sucesso para vocês, pois leva à consolidação da sociedade e, apesar de a Síria estar passando por momentos difíceis, fortalecerá os laços e a cooperação entre todas as forças políticas na Síria", disse Vladimir Putin.

Crimes de guerra

Segundo uma fonte do governo sírio, Al-Sharaa, que na sua juventude foi jihadista no Iraque e na Síria, deve pedir que a Rússia entregue Bashar al-Assad, "assim como todos aqueles que cometeram crimes de guerra e que se encontram na Rússia". O ex-ditador, aliado de Putin, vive exilado na Rússia desde a queda de seu regime, em dezembro de 2024. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), ele teria dado entrada, em setembro, em um hospital de Moscou em estado crítico, devido a uma tentativa de envenenamento.

Para a diplomacia russa, o asilo de Al-Assad ocorre "por razões puramente humanitárias". Segundo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, Al-Assad e sua família eram "ameaçados de aniquilação física". Além disso, entregar o dirigente sírio deposto significaria, para Moscou, comprometer seriamente a sua credibilidade como padrinho protetor diante de outros regimes com os quais foram firmadas parcerias de segurança.

A proteção russa não se limita ao ex-ditador. Segundo uma fonte do jornal russo Novaya Gazeta, "quase mil sírios fugiram para a Rússia em dezembro passado". De acordo com relatos, trata-se de ex-militares e ex-oficiais de inteligência, alguns dos quais também constam em listas internacionais de pessoas procuradas.

Por outro lado, a proteção russa a antigos aliados não impede Moscou de ter boas relações com o atual regime interino da Síria. Não por acaso, a queda de Bashar al-Assad foi negociada com Moscou, segundo afirmações de Ahmed al-Sharaa.

"A Rússia permaneceu à margem do combate (...) como parte de um acordo firmado entre nós", declarou o presidente sírio interino em uma entrevista em 12 de setembro. Segundo ele, suas forças "evitaram atacar a base aérea russa de Hmeimim", localizada na costa mediterrânea da Síria.

Décadas de relações

Os laços entre Moscou e Damasco datam da época da União Soviética, resultando até mesmo em uma diáspora síria na Rússia e casamentos entre russos e sírios. Um símbolo desses vínculos é Maher al-Sharaa, irmão do presidente sírio interino e atual secretário-geral da administração presidencial da Síria, que estudou medicina e trabalhou como ginecologista por 25 anos na cidade russa de Voronej.

"Durante todas essas décadas, sempre fomos guiados por uma única coisa: os interesses do povo sírio. Temos realmente laços muito profundos com o povo sírio", declarou Vladimir Putin nesta quarta-feira, ao lado do dirigente sírio, durante a recepção filmada pela televisão estatal russa.

O chefe do Kremlin destacou ainda que mais de quatro mil jovens sírios estudam atualmente na Rússia, e disse esperar que eles venham a fortalecer, no futuro, "o Estado sírio".

Do encontro desta quarta-feira, espera-se a oficialização das novas relações entre os dois países e, talvez, ao menos alguns indícios do papel que a Rússia desempenhará na Síria nesse novo cenário. Na pauta, segundo o Kremlin, estão suas duas bases militares e a cooperação econômica.

Diante de Putin, Al-Sharaa lembrou que a Rússia é essencial para garantir o abastecimento alimentar da Síria e que "muitas usinas de energia sírias" precisavam de "conhecimento especializado russo". Por isso, acredita-se que em troca da manutenção de sua presença militar, em um formato ainda a ser definido, a Rússia pode, por exemplo, consolidar um acordo econômico. No primeiro semestre deste ano, Moscou enviou petróleo, diesel e trigo à Síria.

Segundo a agência Reuters, um dos compromissos já está certo: a empresa russa Goznak ? alvo de sanções britânicas, europeias e americanas ? continuará responsável pela impressão das cédulas da moeda síria.