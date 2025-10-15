Topo

'Ele me ama': Michelle ironiza líder do PT que acionou PGR contra ela

Líder do PT entrou com representação criminal contra Michelle Bolsonaro (PL) - Evaristo Sá/AFP
Líder do PT entrou com representação criminal contra Michelle Bolsonaro (PL)
15/10/2025 16h55Atualizada em 15/10/2025 16h55

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ironizou o deputado federal Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara, após ele acionar a PGR (Procuradoria-Geral da República) contra ela.

O que aconteceu

"Ele me ama", disse ela em publicação no Instagram, acompanhada de emojis com risadas. Lindbergh ingressou com representação criminal contra Michelle por causa do programa Pátria Voluntária, que era coordenado por ela quando era primeira-dama. O programa teria operado "sem amparo constitucional e legal", segundo a ação.

PT entrou com representação após críticas contra a primeira-dama, Janja da Silva. Ela agora tem à sua disposição os serviços do Gabinete Pessoal da Presidência. O decreto foi publicado em agosto, segundo a Folha de São Paulo.

Gabinete ajuda na organização da agenda e do cerimonial, na troca de correspondências e na formulação dos pronunciamentos. Além disso, atua na formação do acervo privado, na gestão da coleção artística sob responsabilidade da Presidência e na preservação e adequação dos palácios e residências utilizadas pelo chefe do Executivo.

Nas redes sociais, Michelle Bolsonaro ironizou o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Nas redes sociais, Michelle Bolsonaro ironizou o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ)
Imagem: Reprodução/Instagram

A estrutura é comandada pelo cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, uma das pessoas mais próximas de Lula nos últimos anos. Abaixo dele estão unidades como a ajudância de ordens, o cerimonial, o gabinete-adjunto de agenda e a diretoria de documentação histórica. Entre cargos em comissão e funções de confiança, o gabinete tem 189 postos de trabalho.

Em abril, também após críticas a Janja, a AGU (Advocacia-Geral da União) publicou regras para viagens da primeira-dama. Além da agenda pública, as informações sobre despesas e viagens passaram a ser publicadas por meio do Portal da Transparência.

