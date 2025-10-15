Topo

Notícias

Eduardo Paes confirma reajuste anual de professores, mas é vaiado em evento com Lula

Rio

15/10/2025 13h51

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi vaiado nesta quarta-feira, 15, por professores em um evento no Rio com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para marcar a abertura dos pedidos de emissão da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), no bojo do programa Mais Professores, do Ministério da Educação. "Só para garantir mais uma vez: os professores do município do Rio que mais uma vez terão o reajuste anual, que eu dou todo ano, e o acordo entre os trabalhadores", afirmou o prefeito carioca em meio às vaias.

Paes disse ainda que o ministro Camilo Santana (Educação) tem sido "um parceiro" e colaborado com as iniciativas da prefeitura do Rio. O ministro, por sua vez, agradeceu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, também presente, porque os projetos relativos à educação têm sido aprovados na Casa.

"Eu queria aqui dizer, presidente Hugo Motta, presidente Lula, semana passada, depois de 16 anos, aprovamos o Sistema Nacional de Educação, que é o SUS da educação brasileira, que vai definir mais claro o papel de cada ente federado na educação brasileira", afirmou Santana, após citar outras iniciativas do governo no setor.

O ministro também afirmou que o Plano Nacional de Educação será aprovado. "Nós vamos aprovar o nosso Plano Nacional de Educação, dentro do eixo da valorização do magistério deste país, para o professor ter que ser bem remunerado."

Santana indagou ao público quem já havia recebido a CNDB, obtendo como resposta uma ampla negativa do público.

De acordo com a comunicação do Planalto, a celebração desta quarta marcou a abertura do sistema de solicitação da carteira. "Nós estamos entregando aqui 1.500 carteiras para os professores no Rio de Janeiro, com o início da entrega de 2,7 milhões de carteiras que poderão ser emitidas no Brasil."

Santana também anunciou a entrega de vouchers de R$ 3.000 para 100 mil professores para a compra de notebooks e tablets. Também informou sobre parcerias com as empresas Ifood e Decolar que darão descontos aos professores. Segundo ele, também haverá parcerias com a Amazon e a Samsung para compra de equipamentos. Citou ainda parceria com a Caixa e com uma rede de farmácias, sem citar o nome.

Ainda no evento, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, anunciou que os professores terão acesso a cartões de crédito com anuidade gratuita, empréstimos pessoais com condições especiais, descontos em consignado e antecipações com taxa de 1,4% ao mês com a CNDB.

O evento foi realizado no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, estádio olímpico transformado em escola pública. A expectativa era de que cerca de 3 mil professores das redes de ensino municipais, estaduais e federal participassem do evento.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Socialistas permitirão aprovação do orçamento em Portugal ao se absterem

EUA prepara nova ajuda de US$ 20 bi para a Argentina com setor privado

Em turnê europeia, Ney Matogrosso revisita cinco décadas de palco e anuncia disco com músicas de Angela Ro Ro

'Ninguém quer ser pobre. Quem causa essa situação é o sistema político e econômico', diz Lula

Gleisi diz que 'Lira está na base e quer ajudar' o governo

UE e Espanha afastam ameaças de tarifas de Trump sobre os gastos de defesa de Madri

Brasil projeta safra recorde de soja de 179 mi de t, mas La Niña exige atenção

Veja como foi o primeiro dia de julgamento do 'núcleo da desinformação' da trama golpista

Fifa 'espera que cidades-sede estejam preparadas' para Copa de 2026

Incêndio em navio petroleiro mata 10 e fere 21 na Indonésia

Consórcio que inclui Nvidia compra empresa de centro de dados por US$ 40 bilhões