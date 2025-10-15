Topo

Diretor de Orçamento da Casa Branca planeja fechar órgão de defesa dos consumidores em meses

15/10/2025 15h44

WASHINGTON (Reuters) - O diretor de Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, disse que deseja fechar o Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, na sigla em inglês) e espera que isso ocorra nos próximos dois ou três meses.

Vought disse que a agência não está protegendo os consumidores.

"Tudo o que eles querem fazer é usar como arma as ferramentas das leis financeiras contra basicamente pequenos credores familiares e outras pequenas instituições financeiras", disse ele no "The Charlie Kirk Show".

(Reportagem de Nandita Bose, em Washington)

