Diretor de Orçamento da Casa Branca planeja fechar órgão de defesa dos consumidores em meses
WASHINGTON (Reuters) - O diretor de Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, disse que deseja fechar o Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, na sigla em inglês) e espera que isso ocorra nos próximos dois ou três meses.
Vought disse que a agência não está protegendo os consumidores.
"Tudo o que eles querem fazer é usar como arma as ferramentas das leis financeiras contra basicamente pequenos credores familiares e outras pequenas instituições financeiras", disse ele no "The Charlie Kirk Show".
(Reportagem de Nandita Bose, em Washington)