Diesel comum sobe 0,32% e diesel S-10 fica estável na 1ª quinzena de outubro, aponta IPTL

15/10/2025 12h58

O preço do diesel comum subiu em média 0,32% na primeira quinzena de outubro, comparado ao mesmo período do mês anterior, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que apura o valor do combustível em 21 mil postos espalhados pelo País. Com a alta, o preço médio do combustível chegou a R$ 6,19 por litro.

Já o diesel S-10, menos poluente e o mais vendido, se manteve estável na mesma comparação, permanecendo com preço médio de R$ 6,21 o litro.

"O diesel comum começou em outubro em leve alta, reflexo de ajustes pontuais de mercado e diferenças regionais no custo de distribuição. Já o tipo S-10 manteve estabilidade, sustentado por uma demanda mais constante e por um mercado menos sujeito a variações", avaliou o diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

Na análise por regiões, um dos destaques ficou com o Centro-Oeste, que registrou as maiores altas para os dois tipos de diesel nesta primeira quinzena de outubro. O comum ficou 0,81% mais caro na região, encontrado a R$ 6,26 na comparação com a primeira quinzena de setembro, enquanto o S-10 teve alta de 0,16%, custando R$ 6,34.

Já a região Sul se destacou pelas maiores quedas e as menores médias do período. O diesel comum teve preço médio de R$ 5,98 na região, uma queda de 0,17%, enquanto o S-10 ficou 0,33% mais em conta, custando R$ 6,02. Os preços médios mais altos seguiram no Norte: R$ 6,76 para o comum (+0,75%) e R$ 6,58 para o S-10 (-0,15%), informou a Edenred.

Estados

Na avaliação por Estados, o destaque da primeira quinzena de outubro seguiu sendo o Acre. Mesmo registrando queda de 1,05%, o tipo comum alcançou o valor de R$ 7,52 no Estado e seguiu como o mais caro do Brasil, assim como o S-10, que se manteve com preço médio de R$ 7,49, mesma média registrada na primeira quinzena de setembro.

Em Alagoas, o diesel comum registrou a maior queda, de 2,05%, com preço médio de R$ 6,21 por litro. No caso do diesel S-10, a maior queda foi no Amazonas, de 2,38%, com o preço recuando para R$ 6,55 por litro. O menor preço médio do diesel comum foi registrado no Paraná, a R$ 5,94 por litro.

A maior alta do diesel comum foi observada no Rio Grande do Norte, de 2,67%, levando o preço para R$ 6,15. O S-10 teve sua maior alta, de 0,76%, em Rondônia, onde o preço médio chegou a R$ 6,64 o litro, de acordo com o IPTL.

