Incêndio em navio petroleiro mata 10 e fere 21 na Indonésia

Petroleiro Boracay, da chamada "frota fantasma" russa; um navio petroleiro pegou fogo na Indonésia e matou dez pessoas - Damien Meyer/AFP
Petroleiro Boracay, da chamada 'frota fantasma' russa; um navio petroleiro pegou fogo na Indonésia e matou dez pessoas Imagem: Damien Meyer/AFP

15/10/2025 14h23

Dez pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas hoje em um incêndio em um petroleiro que estava sendo consertado em um estaleiro no oeste da Indonésia, informou a polícia local.

Este é o segundo incêndio fatal no mesmo navio em cinco meses, informaram as autoridades.

O navio, chamado MT Federal II, estava atracado em um estaleiro na ilha de Batam, perto de Singapura, quando pegou fogo nesta manhã disse o chefe da polícia local, Zaenal Arifin, à AFP.

Segundo Arifin, o incêndio começou com faíscas dentro de uma área de armazenamento e foi apagado uma hora depois.

A embarcação, de bandeira indonésia, não tinha petróleo no momento do incidente.

As vítimas foram levadas a quatro hospitais próximos e as autoridades iniciaram uma investigação para apurar a causa do incêndio.

Em junho, quatro pessoas morreram em um incidente semelhante no mesmo navio, quando faíscas incendiaram resíduos de gás em um compartimento, informou Arifin.

