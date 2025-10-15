Topo

Criador da série 'Adolescência' convida pais a escreverem aos filhos para projeto editorial

15/10/2025 12h23

O criador da série de sucesso "Adolescência", Stephen Graham, convidou, nesta quarta-feira (15), os pais de todo o mundo a redigirem uma carta para seus filhos sobre sua visão e experiência sobre a masculinidade, como parte de um projeto editorial.

As cartas poderão ser enviadas até 12 de janeiro e uma seleção será compilada em uma obra que será publicada em outubro de 2026.

A minissérie britânica "Adolescência", disponível na Netflix desde março de 2025 e consagrada nos prêmios Emmy, suscitou um debate social no Reino Unido e em outros países sobre a influência dos discursos machistas e das redes sociais nos meninos. 

A história conta a vida de um adolescente de 13 anos que mata uma colega de escola.

"Depois da série, me surpreendeu muito a quantidade de pais que se aproximaram para me falar sobre as conversas que tinham com seus filhos", explicou Graham, de 52 anos, que interpreta o pai do adolescente na produção.

"Tivemos essa ideia maravilhosa de pedir a vocês, os pais, que escrevam, para um livro, cartas nas quais possam realmente falar com seus filhos, se comunicar com eles", assinalou o ator em um vídeo publicado no site do projeto Letters to Our Sons (Cartas aos nossos filhos), que ele vai lançar junto com a psicóloga Orly Klein.

No projeto, os pais são convidados a expressar o que gostariam de saber quando eram mais jovens, quais conselhos gostariam de transmitir aos seus filhos e o que significa, segundo eles, "ser um homem".

As cartas não serão remuneradas e poderão ser enviadas de forma anônima. 

"Adolescência" se tornou a segunda série em língua inglesa mais popular da Netflix, depois de "Wandinha". 

A série foi disponibilizada, de forma gratuita, em centros de ensino fundamental e médio, em uma iniciativa apoiada pelo governo britânico.

"Adolescência" obteve oito prêmios Emmy em setembro, entre eles o de melhor minissérie.

