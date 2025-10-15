Topo

Notícias

Crescemos na pandemia, justifica sindicato que teve R$ 389 mi bloqueados

Sindnapi foi alvo de buscas da PF em nova fase da operação Sem Desconto, na semana passada - Bruno Luiz / UOL
Sindnapi foi alvo de buscas da PF em nova fase da operação Sem Desconto, na semana passada Imagem: Bruno Luiz / UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 12h36

O Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas), ligado ao irmão do presidente Lula, justificou que o crescimento no seu número de beneficiários ocorreu na pandemia. A entidade teve R$ 389 milhões bloqueados ontem pelo ministro do STF André Mendonça.

O que aconteceu

Investigado por fraudes no INSS, o Sindnapi disse que vai recorrer da decisão e chamou o bloqueio de "abusivo". A entidade afirmou, em nota, desconhecer o teor da investigação que provocou a determinação de Mendonça e declarou que seus atos são "amparados em uma contabilidade verificável e pela transparência administrativa e jurídica". O irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é o vice-presidente do sindicato. No entanto, ele não é alvo da Polícia Federal e da decisão do STF.

Sindicato afirmou que teve crescimento na quantidade de beneficiários por causa da pandemia. "Vale dizer que o número de associados cresceu na época da pandemia pela própria característica dos associados que tem e pelo fato de oferecer benefícios como descontos nos preços dos remédios e auxílio funeral", afirmou trecho da nota à imprensa.

Sindnapi disse ainda que tem como comprovar serviços prestados aos beneficiários. A entidade declarou que faz assistência jurídica e previdenciária, descontos em farmácias, auxílio funeral, cursos diversos para socialização, cultura e saúde e colônia de férias, entre outras atividades para aposentados e pensionistas. Reforçou, ainda, que atua "em defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas" desde a sua fundação, em 2000.

Decisão de Mendonça

A decisão de Mendonça atinge o presidente do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo. Também inclui o espólio do ex-presidente João Batista Inocentini, o João Feio, morto em 2023, o diretor secretário-geral, Luiz Antonio Adriano da Silva, o diretor nacional tesoureiro, Anísio Ferreira de Sousa, e o diretor nacional de assuntos previdenciários, Carlos Cavalcante de Lacerda.

Segundo a PGR, há suspeita de lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República afirmou que as investigações da PF revelaram movimentações financeiras atípicas do Sindnapi para pessoas físicas e jurídicas ligadas ao seu corpo diretivo, "em atos típicos de lavagem de dinheiro".

A decisão do ministro deu origem à nova fase da Operação Sem Desconto da PF, deflagrada na semana passada. O Sindnapi foi um dos alvos de busca e apreensão. Os agentes levaram malotes e várias caixas com documentos. Segundo Donato Rodrigues, diretor-executivo do Sindnapi, não foram apreendidos computadores e celulares.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos

Crescemos na pandemia, justifica sindicato que teve R$ 389 mi bloqueados

Por que o Aeroporto de Guarulhos foi condenado a pagar R$ 1,5 mi por perda de testes de covid?

Após derrota, Lula diz a Motta que Congresso nunca teve 'tão baixo nível'

Inpasa e Amaggi desistem de joint venture para etanol de milho

Lula diz que EUA e Brasil terão conversa de negociação na quinta-feira

Criador da série 'Adolescência' convida pais a escreverem aos filhos para projeto editorial

Com dor e lágrimas, japonesa Naomi Osaka avança às quartas do WTA 250 de Osaka