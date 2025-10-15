Crescemos na pandemia, justifica sindicato que teve R$ 389 mi bloqueados

O Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas), ligado ao irmão do presidente Lula, justificou que o crescimento no seu número de beneficiários ocorreu na pandemia. A entidade teve R$ 389 milhões bloqueados ontem pelo ministro do STF André Mendonça.

O que aconteceu

Investigado por fraudes no INSS, o Sindnapi disse que vai recorrer da decisão e chamou o bloqueio de "abusivo". A entidade afirmou, em nota, desconhecer o teor da investigação que provocou a determinação de Mendonça e declarou que seus atos são "amparados em uma contabilidade verificável e pela transparência administrativa e jurídica". O irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é o vice-presidente do sindicato. No entanto, ele não é alvo da Polícia Federal e da decisão do STF.

Sindicato afirmou que teve crescimento na quantidade de beneficiários por causa da pandemia. "Vale dizer que o número de associados cresceu na época da pandemia pela própria característica dos associados que tem e pelo fato de oferecer benefícios como descontos nos preços dos remédios e auxílio funeral", afirmou trecho da nota à imprensa.

Sindnapi disse ainda que tem como comprovar serviços prestados aos beneficiários. A entidade declarou que faz assistência jurídica e previdenciária, descontos em farmácias, auxílio funeral, cursos diversos para socialização, cultura e saúde e colônia de férias, entre outras atividades para aposentados e pensionistas. Reforçou, ainda, que atua "em defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas" desde a sua fundação, em 2000.

Decisão de Mendonça

A decisão de Mendonça atinge o presidente do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo. Também inclui o espólio do ex-presidente João Batista Inocentini, o João Feio, morto em 2023, o diretor secretário-geral, Luiz Antonio Adriano da Silva, o diretor nacional tesoureiro, Anísio Ferreira de Sousa, e o diretor nacional de assuntos previdenciários, Carlos Cavalcante de Lacerda.

Segundo a PGR, há suspeita de lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República afirmou que as investigações da PF revelaram movimentações financeiras atípicas do Sindnapi para pessoas físicas e jurídicas ligadas ao seu corpo diretivo, "em atos típicos de lavagem de dinheiro".

A decisão do ministro deu origem à nova fase da Operação Sem Desconto da PF, deflagrada na semana passada. O Sindnapi foi um dos alvos de busca e apreensão. Os agentes levaram malotes e várias caixas com documentos. Segundo Donato Rodrigues, diretor-executivo do Sindnapi, não foram apreendidos computadores e celulares.