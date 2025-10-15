Topo

Notícias

Cortes de ajuda expõem 13,7 milhões de pessoas à fome extrema, alerta PMA

15/10/2025 06h11

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertou nesta quarta-feira (15) que os cortes em seu financiamento podem empurrar 13,7 milhões de pessoas, que atualmente recebem assistência em vários países, a uma situação de fome extrema. 

A agência da ONU indicou que seis operações cruciais - no Haiti, Afeganistão, República Democrática do Congo, Somália, Sudão do Sul e Sudão - "enfrentam atualmente grandes interrupções, que vão apenas piorar até o final do ano".

"O PMA enfrenta uma redução impressionante de 40% no financiamento, com projeções de US$ 6,4 bilhões (35 bilhões de reais, de orçamento) em comparação com US$ 9,8 bilhões de dólares (53 bilhões de reais) em 2024", alertou a agência com sede em Roma em um relatório atualizado.

"O sistema humanitário está sob pressão severa, à medida que os parceiros se retiram das localidades de linha de frente, criando um vácuo", acrescenta o relatório.

O documento não cita nenhum país, mas destaca uma publicação da revista médica The Lancet sobre os enormes impactos dos cortes na ajuda dos Estados Unidos. 

"A cobertura dos programas foi reduzida e as refeições diminuídas. A assistência vital para famílias em situação de catástrofe está sob risco, enquanto a preparação para choques futuros caiu drasticamente", aponta o relatório.

Em todo o mundo, "o PMA calcula que suas carências de financiamento podem levar a uma situação de emergência de 10,5 a 13,7 milhões de pessoas que enfrentam atualmente níveis críticos de insegurança alimentar aguda", indicou.

ar/st/avl-mas/dbh/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Mulher será indenizada após fazer quimioterapia por 3 meses sem ter câncer

Trump condiciona apoio à Argentina a vitória no Congresso

ONU: concentração de CO2 na atmosfera registra aumento recorde em 2024

China defende controles de exportações de terras raras

Presidente da Síria pedirá que a Rússia entregue Bashar al-Assad

[Coluna] O exemplo dos Paiter Suruí

Cortes de ajuda expõem 13,7 milhões de pessoas à fome extrema, alerta PMA

Israel e Hamas mantêm um cessar-fogo frágil, marcado por tensões e incertezas

Vulcão entra em erupção na Indonésia e autoridades emitem alerta

Otan quer reforçar resposta à presença de drones russos

Israel afirma que Hamas entregou corpo que não é de ex-refém