Corrida global de IA ajuda ASML a superar pedidos, mas perspectiva para China enfraquece

15/10/2025 06h01

(Reuters) - A ASML , o maior fornecedor mundial de equipamentos de fabricação de chips, repetiu nesta quarta-feira que espera se beneficiar dos investimentos crescentes em IA, mas alertou que espera uma queda significativa na demanda da China no próximo ano.

Analistas disseram que a previsão moderada, que indicou que as vendas serão estáveis ou melhores em 2026, pode ser atualizada em janeiro.

As reservas líquidas, o número mais observado no setor que representa o valor total dos pedidos, foram de 5,40 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, em comparação com a estimativa dos analistas de 5,36 bilhões de euros, de acordo com a plataforma de dados financeiros Visible Alpha.

Os resultados vieram após uma série de acordos entre empresas de IA e fabricantes de chips em setembro e outubro, o que significará mais demanda por chips, que representam cerca de metade do custo dos data centers.

A empresa registrou lucro líquido de 2,12 bilhões de euros no terceiro trimestre, em linha com os 2,11 bilhões de euros esperados pelos analistas, de acordo com dados do LSEG IBES.

(Reportagem de Toby Sterling em Amsterdã, Nathan Vifflin em Gdansk)

