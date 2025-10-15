Topo

Correios buscará operação de crédito de R$20 bi no mercado em plano de reestruturação

15/10/2025 15h34

SÃO PAULO (Reuters) - Os Correios informaram nesta quarta-feira que irão realizar uma operação de crédito no valor de R$20 bilhões para dar conta da necessidade de caixa de 2025 e 2026, segundo comunicado da empresa.

A medida faz parte do plano de reestruturação apresentado pela estatal, que contém três grupos de medidas: corte de despesas operacionais e administrativas; busca pela diversificação de receitas, com recuperação da capacidade de geração de caixa; e recuperação da liquidez da empresa.

De acordo com a nota divulgada pela estatal, a operação de crédito faz parte do terceiro bloco de medidas. O modelo proposto é de um consórcio de bancos, informou a empresa.

(Por Igor Sodré)

