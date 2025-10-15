Controladora da Gol anuncia intenção de fazer IPO nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A holding Abra, controladora da companhia aérea Gol, anunciou nesta quarta-feira que pretende fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.

A companhia afirmou em comunicado que pretende enviar à SEC -- órgão fiscalizador dos mercados norte-americanos -- um pedido confidencial prévio para um possível IPO, e acrescentou que a realização de uma eventual transação dependerá de condições que incluem fatores favoráveis de mercado e a conclusão da revisão do pedido.

Além da Gol, a Abra também controla a companhia aérea de origem colombiana Avianca.

"A Abra Group Limited anunciou hoje sua intenção de submeter, de forma confidencial, à SEC um rascunho de declaração de registro no Formulário F-1 referente a uma potencial oferta pública inicial de suas ações ordinárias nos Estados Unidos", afirmou a empresa no breve comunicado ao mercado, que não traz detalhes sobre a operação pretendida.

O anúncio ocorre dois dias depois de a Gol anunciar que vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar com o fechamento do capital da empresa e saída da companhia do nível 2 de governança da bolsa brasileira B3.

A Abra foi criada em 2022 a partir de acordos entre os principais acionistas da Avianca e o acionista controlador da Gol, a família brasileira Constantino.

A empresa tem como presidente-executivo Adrian Neuhauser, oriundo da Avianca, e Constantino de Oliveira Júnior, que fundou a Gol em 2001, como presidente.

O anúncio desta quarta-feira também veio depois que a Abra encerrou no final de setembro discussões para uma combinação de negócios entre Gol e Azul, após meses de negociações.

Na ocasião, a Abra afirmou que o fim das discussões ocorreu em parte porque os entendimentos iniciais para um possível negócio entre as empresas ocorreram "em outro cenário e em outro momento das empresas, que não é mais o mesmo".

(Por Alberto Alerigi Jr.)