Consórcio que inclui Nvidia compra empresa de centro de dados por US$ 40 bilhões

Um consórcio que inclui o gestor de ativos BlackRock, o gigante dos chips Nvidia e a Microsoft comprará a Aligned Data Centers, uma empresa especializada em centros de dados, por cerca de 40 bilhões de dólares (217 bilhões de reais).

Trata-se de mais uma demonstração do apetite do setor tecnológico por infraestruturas para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA), como chips, servidores e centros de dados que oferecem armazenamento computacional, mas também a potência de processamento exigida pela IA.

Fundada em 2013 e pertencente ao grupo australiano de serviços financeiros Macquarie, a Aligned possui mais de 50 centros de dados nos Estados Unidos, México, Brasil, Chile e Colômbia.

O consórcio comprador é composto pela BlackRock, o fundo soberano tecnológico dos Emirados Árabes Unidos MGX e a sociedade conjunta Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), criada pela BlackRock em 2024 e que também reúne a MGX, Nvidia e Microsoft.

