Concentração de CO² atingiu níveis recordes em 2024, alerta ONU

15/10/2025 11h43

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgados nesta quarta-feira (15) indicam que os níveis de gás carbônico (CO²) na atmosfera atingiram novos recordes ao longo de 2024.

De acordo com o Relatório do Boletim de Gases de Efeito Estufa, os níveis de gás carbônico na atmosfera causam impacto no clima não apenas na atualidade, mas por muitos séculos.

A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou ainda que, em razão do aumento dos níveis de CO² na atmosfera, o mundo deve experimentar temperaturas ainda mais elevadas e mais fenômenos climáticos extremos.

No documento, a OMM reforça as ações de monitoramento dos níveis de gás carbônico na atmosfera, classificando a estratégia como vital para que ações sejam tomadas no sentido de conter seus impactos.

A coordenadora do relatório e diretora científica sênior da OMM, Oksana Tarasova, destacou que há uma preocupação de que sumidouros de gás carbônico terrestres e oceânicos estejam se tornando menos eficazes, o que aumentaria a quantidade do gás que permanece na atmosfera, acelerando o aquecimento global.

"O monitoramento global de gases de efeito estufa coordenado pela OMM se mostra mais importante do que nunca para compreender as consequências de sumidouros de CO² menos eficazes", informou a entidade.

Entenda

Um sumidouro de carbono é um sistema natural ou artificial que absorve mais dióxido de carbono da atmosfera do que emite. Eles desempenham papel essencial na regulação do clima, ajudando a remover gás carbônico da atmosfera e armazená-lo, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

Os principais sumidouros naturais de carbono incluem florestas, oceanos e solos. As florestas, por meio da fotossíntese, capturam CO² e armazenam em sua biomassa. Os solos, sobretudo os ricos em matéria orgânica, também acumulam carbono em suas camadas. Já os oceanos absorvem grandes quantidades de CO²¹ por meio de seus ecossistemas marinhos, que incluem plantas aquáticas e vida animal, processo conhecido como carbono azul. 

A Amazônia, por exemplo, é um dos principais sumidouros de carbono do mundo.

