Chefe do Tesouro dos EUA diz não acreditar que China queira ser "agente do caos"

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que não está claro se as recentes restrições da China às exportações de minerais de terras raras representam uma divisão política dentro de sua equipe de negociação comercial, mas que ele não acredita que Pequim queira ser um "agente do caos".

"É muito difícil saber", disse Bessent em uma coletiva de imprensa em Washington, paralelamente às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Bessent disse que uma autoridade chinesa "apareceu sem ser convidada em Washington e disse, aspas, que 'a China causará o caos global se as taxas de transporte portuário continuarem'. Não acredito que a China queira ser um agente do caos".

(Reportagem de David Lawder)