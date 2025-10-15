Topo

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

Castelo Garcia D'Ávila em registro de 1998 Imagem: Angelo Pessoa
15/10/2025 12h59

Localizado em Praia do Forte, distrito de Mata de São João (BA), a cerca de 80 km de Salvador, o chamado "Castelo Garcia D'Ávila" intriga turistas e estudiosos. É um castelo medieval nas Américas ou um símbolo do poder colonial português?

Quem foi Garcia D'Ávila

Garcia D'Ávila Pereira de Sousa chegou à Bahia em 1549, junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Jovem e ambicioso, tornou-se almoxarife da Coroa e começou a acumular terras e influência. Em pouco tempo, transformou-se em um dos homens mais ricos da colônia.

Casa da Torre era conhecido como o único "Castelo" rural da América Portuguesa. A expressão era usada para descrever sua importância política e simbólica, não sua arquitetura medieval. As informações compõem o estudo do antropólogo e historiador Luiz Mott, autor de Bahia: Inquisição & Sociedade (EDUFBA).

Registro histórico da Casa da Torre do Século 18, na Bahia - Reprodução/teses USP - Reprodução/teses USP
Registro histórico da Casa da Torre do Século 18, na Bahia
Imagem: Reprodução/teses USP

O mito do castelo medieval

Construída no alto da Colina de Tatuapara, a Casa da Torre de Garcia D'Ávila é a primeira grande edificação civil portuguesa no Brasil e foi um marco do início da colonização no país. O monumento foi construído entre 1551 e 1624 e, inicialmente, foi utilizado como uma fortificação para proteger o território colonial de Portugal, devido a sua localização estratégica. Mais tarde, se tornou a sede do maior latifúndio da época, que se estendia da Bahia até o Maranhão Fundação Garcia D'Ávila, responsável pela preservação do monumento, a Casa da Torre

A Casa da Torre de Garcia Dávila, Litoral de Tatuapara, Bahia, Século XVI-XVIII - Divulgação/UFBA - Divulgação/UFBA
A Casa da Torre de Garcia Dávila, Litoral de Tatuapara, Bahia, Século XVI-XVIII
Imagem: Divulgação/UFBA

A entidade destaca o estilo das muralhas e a posição elevada, o que reforça o imaginário de castelo.

A interpretação acadêmica é de uma casa fortificada. Pesquisas da Universidade de São Paulo (USP) mostram que o monumento é, na verdade, uma casa senhorial fortificada, típica do período colonial português.

Na tese As Ruínas da Tradição (USP), o pesquisador Ângelo Emílio da Silva Pessoa é categórico. "O conjunto magnífico construído por Garcia D'Ávila, o Velho, não pode ser confundido com um castelo medieval, pois foi, desde o início, edificado para servir de torre", enfatiza.

Construção é típica do período colonial português - Divulgação/FGD - Divulgação/FGD
Castelo Garcia D'Avila visto do alto:construção é típica do período colonial português
Imagem: Divulgação/FGD

Arquitetura e função

Especialista desmonta a ideia de "castelo europeu" ao afirmar que "nunca houve verdadeiro castelo na colina de Tatuapara". O arquiteto Fernando L. Fonseca, em seu estudo A Tôrre de Garcia D'Ávila, publicado no portal de periódicos da UFBA, explica que faltam elementos defensivos típicos dos castelos medievais; fossos, torres flanqueantes e pontes levadiças.

Castelo Garcia D'Avila etapas de construção - Reprodução - Reprodução
Etapas de construção do Castelo Garcia D'Avila
Imagem: Reprodução

Fonseca define o termo "torre" como designação para casas senhoriais fortificadas, de uso simultaneamente militar e habitacional.

Museu e visitação

Tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde 1937, o conjunto passou por várias restaurações. Em 2021, ganhou um museu interativo, com curadoria dos arquitetos Rose Lima e Fritz Zehnle Jr., financiado pelo Ministério do Turismo.

O visitante pode explorar maquetes, projeções e uma linha do tempo digital que conta a saga da família D'Ávila. A Fundação Garcia D'Ávila fez um vídeo sobre o "Castelo" e o descreve como "única construção das Américas com características medievais e a primeira grande edificação portuguesa no Brasil".

Local também é muito procurado para gravações e apresentações musicais. Leo Santana escolheu o Pátio de Honra do castelo para gravar o DVD GG Astral, incluindo o clipe de "Revoada", em parceria com Wesley Safadão.

Ivete Sangalo já utilizou o local diversas vezes como cenário. Sua performance no Prêmio Multishow 2020 aconteceu nas ruínas da Casa da Torre e recebeu ali mesmo o troféu de "Cantora do Ano".

