Topo

Notícias

Caso Ruy Ferraz: polícia prende suspeito de coordenar parte da execução

do UOL

Colaboração para o UOL

15/10/2025 13h07

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Danilo Pereira Pena, de 36 anos, conhecido como Matemático, suspeito de envolvimento direto no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado a tiros em Praia Grande, no litoral paulista, em 15 de setembro.

O que aconteceu

A prisão ocorreu hoje em uma hospedaria no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Danilo teve o mandado de prisão temporária de 30 dias cumprido e foi conduzido à sede do DHPP, onde passou por audiência de custódia antes de ser encaminhado ao cárcere provisório.

Danilo teria coordenado parte da ação. Segundo a investigação, Danilo atribuiu a Luiz Henrique Santos Batista, o "Fofão", a missão de transportar Rafael Marcell Dias Simões, o "Jaguar", do município de São Vicente até São Paulo.

Com a prisão, sobe para seis o número de detidos por suspeita de participação no crime. Outros dois investigados seguem foragidos e um morreu em confronto com policiais no Paraná.

As autoridades confirmam a participação do PCC (Primeiro Comando da Capital) no homicídio. Ruy Ferraz, que liderou investigações contra a facção nos anos 2000, continuava sob ameaça mesmo após se aposentar em 2023. Um relatório de 2024 já alertava para planos de atentado contra autoridades ligados ao combate ao crime organizado.

As apurações do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) indicam que os criminosos alugaram quatro imóveis no litoral paulista para organizar a execução. Em um deles, em Praia Grande, a perícia encontrou digitais e material genético de Umberto Alberto Gomes, morto em confronto com a polícia. Outros suspeitos, como "Jaguar" e "Mascherano", também deixaram vestígios nos locais usados pela quadrilha.

A investigação trabalha com duas linhas principais. A primeira seria vingança do crime organizado e represália por irregularidades que Ruy Ferraz teria descoberto em um contrato de R$ 24,8 milhões da prefeitura de Praia Grande, onde atuava como secretário de Administração. O ex-delegado foi atingido por 12 tiros de fuzil ao sair do trabalho. Os mandantes do crime ainda não foram identificados.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Em sua primeira visita a Moscou, presidente interino da Síria deve pedir entrega de Al-Assad a Putin

Caso Ruy Ferraz: polícia prende suspeito de coordenar parte da execução

Comissão Europeia quer incitar correntistas a investirem os ? 10 trilhões adormecidos em poupança

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos

Professores terão cartão de crédito com anuidade zero, anuncia presidente da Caixa

Ministros da Defesa da Otan discutem em Bruxelas resposta conjunta após intrusões de drones russos

Crescemos na pandemia, justifica sindicato que teve R$ 389 mi bloqueados

Por que o Aeroporto de Guarulhos foi condenado a pagar R$ 1,5 mi por perda de testes de covid?