Caso Ruy Ferraz: polícia prende suspeito de coordenar parte da execução

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Danilo Pereira Pena, de 36 anos, conhecido como Matemático, suspeito de envolvimento direto no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado a tiros em Praia Grande, no litoral paulista, em 15 de setembro.

O que aconteceu

A prisão ocorreu hoje em uma hospedaria no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Danilo teve o mandado de prisão temporária de 30 dias cumprido e foi conduzido à sede do DHPP, onde passou por audiência de custódia antes de ser encaminhado ao cárcere provisório.

Danilo teria coordenado parte da ação. Segundo a investigação, Danilo atribuiu a Luiz Henrique Santos Batista, o "Fofão", a missão de transportar Rafael Marcell Dias Simões, o "Jaguar", do município de São Vicente até São Paulo.

Com a prisão, sobe para seis o número de detidos por suspeita de participação no crime. Outros dois investigados seguem foragidos e um morreu em confronto com policiais no Paraná.

As autoridades confirmam a participação do PCC (Primeiro Comando da Capital) no homicídio. Ruy Ferraz, que liderou investigações contra a facção nos anos 2000, continuava sob ameaça mesmo após se aposentar em 2023. Um relatório de 2024 já alertava para planos de atentado contra autoridades ligados ao combate ao crime organizado.

As apurações do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) indicam que os criminosos alugaram quatro imóveis no litoral paulista para organizar a execução. Em um deles, em Praia Grande, a perícia encontrou digitais e material genético de Umberto Alberto Gomes, morto em confronto com a polícia. Outros suspeitos, como "Jaguar" e "Mascherano", também deixaram vestígios nos locais usados pela quadrilha.



A investigação trabalha com duas linhas principais. A primeira seria vingança do crime organizado e represália por irregularidades que Ruy Ferraz teria descoberto em um contrato de R$ 24,8 milhões da prefeitura de Praia Grande, onde atuava como secretário de Administração. O ex-delegado foi atingido por 12 tiros de fuzil ao sair do trabalho. Os mandantes do crime ainda não foram identificados.