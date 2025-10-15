Caso Ruy Ferraz Fontes: 'Matemático' é preso por suspeita de envolvimento no assassinato

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira, 15, Danilo Pereira Pena, de 36 anos, conhecido como "Matemático", por suspeita de participar do assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes. Ele foi localizado no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista. A reportagem tenta contato com a defesa. Segundo apurou o Estadão, Danilo teria organizado parte da operação criminosa. Ele atribuiu a Luiz Henrique Santos Batista, vulgo Fofão, a missão de transportar Rafael Marcell Dias Simões, suspeito conhecido como Jaguar, do município de São Vicente para São Paulo.

Linhas de investigação

Passado um mês da morte, a polícia investiga um possível elo entre uma licitação de R$ 24 milhões realizada em setembro pela Prefeitura de Praia Grande com o assassinato. Como mostrou o Estadão, a hipótese já havia sido levantada em um primeiro momento - a licitação teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos, o que colocou no alvo Ferraz Fontes, então secretário de Administração da cidade.

Ferraz Fontes foi fuzilado no último dia 15 após encerrar o expediente na Prefeitura de Praia Grande. Seis suspeitos de envolvimento no crime foram presos até o momento - outros dois estão foragidos. Uma outra pessoa foi morta em suposto confronto no Paraná.

Conforme apurado pela reportagem, a hipótese de uma possível relação entre a execução do ex-delegado-geral com o processo de licitação, que foi aberto no começo de setembro para aquisição de material de elétrica, segue forte, apesar de não ser a única.

Como delegado, Ferraz Fontes ficou conhecido por seu trabalho contra o PCC. Em 2006, foi o responsável por indiciar toda a cúpula da facção, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). Em 2019, quando Marcola, apontado como liderança máxima do PCC, foi transferido para um presídio federal, ele era o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, cargo que ocupou até 2022.

Funcionários públicos alvos de busca

Recentemente, o subsecretário de Gestão e Tecnologia de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini, e outros quatro funcionários públicos da cidade no litoral de São Paulo foram alvos de mandados de busca e apreensão após a morte de Ruy Ferraz Fontes. Conforme apurado pelo Estadão, eles não estão na condição de suspeitos, mas os materiais coletados com eles podem ajudar na resolução do assassinato. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em ao menos oito endereços da Baixada Santista. Com Pardini, foram apreendidos celular, computadores, três pistolas, R$ 50 mil em espécie, mil euros e 10 mil dólares em sua residência.

Em um maço de cédulas, havia bilhetes com anotações contendo nomes de um homem e uma mulher. Os dólares estavam no envelope de uma corretora de câmbio. Foram apreendidos também cartões bancários, três registros de armas de fogo e um registro de CAC (Colecionador, Atirador, Caçador).

Em nota, a defesa do subscretário afirma que Pardini "nega veementemente toda e qualquer participação, seja ela direta ou indireta, nos fatos que estão sendo apurados". Acrescenta ainda que ele está à disposição das autoridades para colaborar.

"Destacamos que os objetos e bens apreendidos não possuem qualquer relação com os fatos, o que foi comprovado pela documentação juntada e confirmado nos esclarecimentos prestados por Sandro, frisa-se, ouvido na qualidade de testemunha. No mais, reforçamos que Sandro tem uma vida completamente voltada ao trabalho lícito e cuidado com a sua família", diz nota assinada pelo advogado Octavio Rolim.