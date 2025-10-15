Caminhões de ajuda chegam a Gaza após pausa em disputa sobre corpos de reféns

Por Steven Scheer e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Caminhões de ajuda chegaram a Gaza na quarta-feira e Israel retomou os preparativos para abrir a importante passagem de Rafah, após uma disputa sobre a devolução dos corpos de reféns mortos que ameaçava inviabilizar o frágil acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Israel havia ameaçado manter Rafah fechada e reduzir o fornecimento de ajuda porque o Hamas estava devolvendo os corpos muito lentamente, mostrando os riscos de uma trégua que interrompeu dois anos de guerra devastadora em Gaza e libertou todos os reféns vivos mantidos pelo Hamas.

No entanto, o grupo militante devolveu mais corpos israelenses durante a noite, e uma autoridade de segurança de Israel disse na quarta-feira que os preparativos estavam em andamento para abrir Rafah para os cidadãos de Gaza, enquanto uma segunda autoridade afirmou que 600 caminhões de ajuda entrariam.

CORPOS DE REFÉNS

O Hamas devolveu quatro corpos confirmados como reféns mortos na segunda-feira e outros quatro corpos no final da terça-feira, embora as autoridades israelenses tenham dito que um desses corpos não era de um refém.

A disputa sobre a devolução dos corpos ainda tem o potencial de perturbar o acordo de cessar-fogo, juntamente com outras questões importantes que ainda não foram resolvidas.

As fases posteriores da trégua exigem que o Hamas se desarme e ceda o poder, o que até agora se recusou a fazer. O grupo lançou uma repressão de segurança, exibindo seu poder em Gaza por meio de execuções públicas e confrontos com clãs locais.

Os elementos de longo prazo do plano de cessar-fogo, incluindo a forma como Gaza será governada, a composição de uma força internacional que assumirá o controle da região e os movimentos em direção à criação de um Estado palestino, ainda não surgiram.

Vinte e um corpos de reféns permanecem em Gaza, embora alguns possam ser muito difíceis de encontrar ou recuperar devido à destruição durante o conflito. Uma força-tarefa internacional está empenhada em encontrá-los.

O acordo também exige que Israel devolva os corpos de 360 militantes palestinos mortos em combate. O primeiro grupo de 45 foi entregue na terça-feira e estava sendo identificado, disseram as autoridades de saúde palestinas.

ENTRADA DE AJUDA E PASSAGEM DE FRONTEIRA

A guerra causou uma catástrofe humanitária em Gaza, com quase todos os habitantes expulsos de suas casas, um monitor de fome global dizendo que a fome estava presente no enclave e as autoridades de saúde sobrecarregadas.

Um vídeo da Reuters mostrou um primeiro grupo de caminhões se deslocando do lado egípcio da fronteira para a passagem de Rafah na madrugada de quarta-feira, alguns caminhões-tanque transportando combustível e outros carregados com paletes de ajuda.

No entanto, não ficou claro se esse comboio completaria a travessia para Gaza como parte dos 600 caminhões que deveriam entrar no enclave na quarta-feira -- o contingente diário completo exigido pelo plano de cessar-fogo. Caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza por outras passagens.

"A ajuda humanitária continua a entrar na Faixa de Gaza através do cruzamento Kerem Shalom e outros cruzamentos após a inspeção de segurança israelense", disse o oficial de segurança israelense.

A emissora pública israelense Kan informou que as entregas de ajuda na quarta-feira incluiriam alimentos, suprimentos médicos, combustível, gás de cozinha e equipamentos para reparar a infraestrutura vital.

Ressaltando os desafios políticos enfrentados pela trégua, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, um oponente do plano de cessar-fogo, disse no X que a entrega de ajuda era uma "desgraça".

"O terrorismo nazista só entende a força, e a única maneira de resolver os problemas com ele é eliminá-lo da face da terra", acrescentou, acusando o Hamas de mentiras e abusos sobre a devolução dos corpos dos reféns.

(Reportagem de Steven Scheer e Maayan Lubell em Jerusalém, Nidal al-Mughrabi no Cairo e Olivia Le Poidevin em Genebra)