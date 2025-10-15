Topo

Notícias

Bunge revisa estrutura e reduz projeção anual após fusão com a Viterra

Nova York

15/10/2025 15h41

Nova York, 15 - A Bunge Global S.A. anunciou nesta quarta-feira, 15, uma revisão em sua projeção de lucros para 2025 e uma reorganização completa de sua estrutura operacional e de reporte financeiro, refletindo a recente fusão com a Viterra Limited, concluída em julho.A companhia de agronegócios reduziu sua previsão de lucro ajustado anual para um intervalo entre US$ 7,30 e US$ 7,60 por ação, ante uma estimativa anterior de cerca de US$ 7,75. De acordo com a FactSet, o mercado espera lucro de US$ 7,39 por ação. O acordo de US$ 8 bilhões com a Viterra, apoiada pela Glencore, foi finalizado dois anos após o anúncio da transação.Como parte do processo de integração, a Bunge anunciou mudanças em sua estrutura de segmentos de negócios e método de divulgação de resultados. As operações de oleaginosas foram realinhadas por tipo de commodity, resultando em três divisões: Processamento e Refino de Soja, Processamento e Refino de Sementes Macias e Processamento e Refino de Outras Oleaginosas. Já as atividades de comercialização de grãos e moagem foram unificadas em um único segmento, denominado Comercialização e Moagem de Grãos.A companhia informou, ainda, que reajustou seus relatórios de volume para acompanhar a nova estrutura operacional, o que inclui a reapresentação de dados financeiros anteriores para garantir comparabilidade. A Bunge destacou que essas mudanças não afetam os resultados consolidados já divulgados nem suas demonstrações de fluxo de caixa. Fonte: Dow Jones NewswiresConteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Moraes manda soltar bolsonarista que afirmou ter depressão e nódulo na mama

Avião com secretário de Guerra de Trump faz pouso de emergência

Juiz rejeita pedido de promotor para proibir que Boluarte deixe o país

Mãe e padrasto são presos em SP após confessarem matar menina de 5 anos e enterrar no quintal

Projeto de lei sobre piso nacional para professores temporários avança ao Senado

Hamas diz ter recuperado todos os restos mortais de reféns aos quais teve acesso

Silveira: não houve 'apagão', houve uma 'interrupção' com resposta pronta e rápida do Operador

Avião com Hegseth faz pouso não programado devido a rachadura no para-brisa

EUA prepara nova ajuda de US$ 20 bi para a Argentina com setor privado

Turista toca em tartaruga em Noronha, posta vídeo e é multada em R$ 10 mil

'China quer controlar economia mundial', diz secretário do Tesouro dos EUA sobre exportação de terras raras