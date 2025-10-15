Topo

Brasil tem fluxo cambial positivo de US$501 mi em outubro até dia 10, diz BC

15/10/2025 14h41

(Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$501 milhões em outubro até o dia 10, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$2,778 bilhões em outubro até o dia 10. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de outubro até o dia 10 foi positivo em US$3,279 bilhões.

SEMANA

Na semana passada, de 6 a 10 de outubro, o fluxo cambial total foi positivo em US$738 milhões.

No acumulado do ano até 10 de outubro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$16,841 bilhões.

(Por Fabrício de Castro)

